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Жизнь планеты

В Бразилии строят новую статую Христа. Она будет выше Искупителя в Рио-де-Жанейро

National Geographic Россия
13 апреля 2021
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Её должны достроить в этом году.

Статуя Христа-Защитника в южном городе Энкантадо будет иметь высоту 43 метра, что сделает его третьей по высоте статуей Иисуса в мире.

Строительство статуи началось в 2019 году, а на прошлой неделе у конструкции появились голова и вытянутые руки. Ожидается, что проект стоимостью $350 000 будет достроен к концу года.

Размах рук у статуи составляет 36 метров. Внутри будет находиться лифт, который доставит туристов на смотровую площадку в районе груди на высоте 40 метров.

Высота знаменитой статуи Искупителя в Рио-де-Жанейро составляет 38 метров. Статуи Христа выше, чем в Энкантадо, располагаются только в Индонезии (52,55 метра) и в Польше (52,5 метра).

Статуя Искупителя в Рио-де-Жанейро была построена 90 лет назад. В настоящее время проводится ее реконструкция. Рабочим предстоит заменить заржавевшие детали и отколовшиеся каменные части. По словам инженеров, задача состоит в том, чтобы статуя простояла без ремонта еще 90 лет.

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