В Бразилии строят новую статую Христа. Она будет выше Искупителя в Рио-де-Жанейро

Статуя Христа-Защитника в южном городе Энкантадо будет иметь высоту 43 метра, что сделает его третьей по высоте статуей Иисуса в мире.

Строительство статуи началось в 2019 году, а на прошлой неделе у конструкции появились голова и вытянутые руки. Ожидается, что проект стоимостью $350 000 будет достроен к концу года.

Размах рук у статуи составляет 36 метров. Внутри будет находиться лифт, который доставит туристов на смотровую площадку в районе груди на высоте 40 метров.