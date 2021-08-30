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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Жизнь планеты

В Бразилии установили статую Будды. Она выше Христа-Искупителя!

National Geographic Россия
30 августа 2021
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Фото: Reprodução / TV Gazeta
Высота памятника составляет 35 метров.

Работа над созданием статуи была завершена в октябре 2020 года, и ее открытие должно было состояться в апреле, но из-за пандемии COVID-19 было отложено до конца августа.

Статуя гигантского Будды установлена в дзен-буддийском монастыре Ибирасу, на севере Эспириту-Санту, штата на востоке Бразилии. Конструкция из железа, стали и бетона весит 350 тонн и имеет высоту 35 метров. Это вторая по величине статуя Будды в мире, уступающая только Будде из округа Лэшань, в Китае.

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Статуя также больше статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, высота которой составляет 30 метров, не считая пьедестала.

Статуя еще до официального открытия стала туристической достопримечательностью штата и привлекает внимание тех, кто проезжает по шоссе. По данным монастыря, за выходные памятник принимает около 4000 посетителей.

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