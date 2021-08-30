В Бразилии установили статую Будды. Она выше Христа-Искупителя!

Работа над созданием статуи была завершена в октябре 2020 года, и ее открытие должно было состояться в апреле, но из-за пандемии COVID-19 было отложено до конца августа.

Статуя гигантского Будды установлена в дзен-буддийском монастыре Ибирасу, на севере Эспириту-Санту, штата на востоке Бразилии. Конструкция из железа, стали и бетона весит 350 тонн и имеет высоту 35 метров. Это вторая по величине статуя Будды в мире, уступающая только Будде из округа Лэшань, в Китае.