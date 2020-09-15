В Брисбене построят уникальный 30-этажный городской лес

30-этажное высотное здание Urban Forest, которое планируется к постройке в Южном Брисбене (Австралия), будет покрыто «вертикальным садом» из 20 000 деревьев и растений, что более чем в пять раз превышает количество зелени в соседнем парке.

Здание спроектировано сиднейским архитектором Койчи Такадой. Оно будет включать в себя 382 квартиры со скульптурными ступенчатыми фасадами и расширенными балконами. На многоэтажке будут установлены солнечные панели и установки для сбора дождевой воды, а также двухэтажный сад на крыше. На первом уровне будет сформирован небольшой общественный парк.

После постройки здание станет продолжением окружающих парковых зон, добавив Брисбену 1 350 квадратных метров зеленых насаждений. Ожидается, что Urban Forest станет «самым зеленым жилым зданием в мире».