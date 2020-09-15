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Жизнь планеты

В Брисбене построят уникальный 30-этажный городской лес

National Geographic Россия
15 сентября 2020
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Фото: Koichi Takada
Здание будет покрыто более чем 20 000 деревьев и растений.

30-этажное высотное здание Urban Forest, которое планируется к постройке в Южном Брисбене (Австралия), будет покрыто «вертикальным садом» из 20 000 деревьев и растений, что более чем в пять раз превышает количество зелени в соседнем парке. 

Здание спроектировано сиднейским архитектором Койчи Такадой. Оно будет включать в себя 382 квартиры со скульптурными ступенчатыми фасадами и расширенными балконами. На многоэтажке будут установлены солнечные панели и установки для сбора дождевой воды, а также двухэтажный сад на крыше. На первом уровне будет сформирован небольшой общественный парк.

После постройки здание станет продолжением окружающих парковых зон, добавив Брисбену 1 350 квадратных метров зеленых насаждений. Ожидается, что Urban Forest станет «самым зеленым жилым зданием в мире». 

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Проект Urban Forest
Фото: Koichi Takada
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Проект Urban Forest
Фото: Koichi Takada
«Я думаю, что после COVID-19 у нас есть прекрасная возможность сделать паузу и заняться переосмыслением, а не просто адаптацией. Нужно сместить парадигму с промышленной на естественную. Бетон, сталь и стекло — очень твердые и прочные промышленные материалы. Назовем их мертвой материальностью. Нам нужно создавать больше живой материальности, живой архитектуры», — Койчи Такада.

В центре для посетителей на территории будет организовано обучение школьных групп и других посетителей по вопросам проектирования зданий, типов растений, биоразнообразия и устойчивости.

«Вертикальное озеленение высотных зданий — это часть нового движения, в рамках которого архитекторы возвращают зелень, биоразнообразие, кислород и пользу психическому здоровью в густонаселенную городскую жизнь», — говорится в заявлении компании Koichi Takada. 

Строительство Urban Forest планируется начать к концу 2021 года и завершить в 2025 году. 

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