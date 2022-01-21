В Британии начался эксперимент по введению четырехдневной недели

Людям, официально трудоустроенным на территории Великобритании, предлагается возможность работать четыре дня в неделю без потери заработка. Пилотная программа разработана Оксфордским и Кембриджским университетами в партнерстве с Бостонским колледжем. Она продлится шесть месяцев, после чего будет оценена ее эффективность.
Компании будут следовать модели «100:80:100»: это означает, что работники будут получать 100% заработной платы, если за 80% рабочего времени смогут выполнять 100% своих задач.
Сам по себе эксперимент не нов: его уже реализуют власти ряда стран. В частности, по этому пути пошла Исландия, где выяснилось, что производительность осталась прежней или даже улучшилась. Стимулом стала возможность проводить больше времени со своими детьми или заниматься хобби. Люди, работавшие по такой схеме на протяжении двух лет, заявили о «мощном положительном влиянии на баланс между работой и личной жизнью».
Аналогичные схемы вскоре планируется запустить в США, Испании, Канаде, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии. Профессор социальных наук в Кембриджском университете Брендан Берчилл напоминает, что в XXI веке технологии позволяют делать многие вещи быстрее и качественнее, чем в прошлом. Таким образом, социальные преимущества сокращенной рабочей недели становятся все более очевидными, и еще один фактор — экологический. Это, в первую очередь, уменьшение выбросов от автомобилей.
В 2019 году Microsoft Japan проводила такой же эксперимент, и ее цифры крайне убедительны. Сокращение рабочей недели до четырех дней, с предоставлением пятницы в качестве оплачиваемого отпуска, повысило производительность на 40%. При этом потребление электроэнергии снизилось на 23%, а сотрудники использовали на 59% меньше бумаги для принтера.
Британский закон о труде — один из самых суровых в Европе; здесь люди работают дольше, чем их же коллеги на континенте. Законом установлена верхняя планка — «не более 48 часов в неделю», а средний показатель держится на уровне 40 часов в неделю. Для сравнения — в Бельгии максимумом являются 40 часов в неделю, притом фактическая норма — 35 часов.
Шесть крупных британских компаний уже подписали свое согласие об участии в эксперименте, а в общей сложности, как ожидается, их будет около 30.
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