В Британии начался эксперимент по введению четырехдневной недели

В 2019 году Microsoft Japan проводила такой же эксперимент, и ее цифры крайне убедительны. Сокращение рабочей недели до четырех дней, с предоставлением пятницы в качестве оплачиваемого отпуска, повысило производительность на 40%. При этом потребление электроэнергии снизилось на 23%, а сотрудники использовали на 59% меньше бумаги для принтера.

Британский закон о труде — один из самых суровых в Европе; здесь люди работают дольше, чем их же коллеги на континенте. Законом установлена верхняя планка — «не более 48 часов в неделю», а средний показатель держится на уровне 40 часов в неделю. Для сравнения — в Бельгии максимумом являются 40 часов в неделю, притом фактическая норма — 35 часов.

Шесть крупных британских компаний уже подписали свое согласие об участии в эксперименте, а в общей сложности, как ожидается, их будет около 30.

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