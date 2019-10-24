В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ открывается фотовыставка «Взгляд сверху»

Эта выставка уникальна: ведь большинство из нас не может сделать фотографии самых разных уголков Земли из космоса. Представленные работы запечатлели исключительные природные явления, мегаполисы и известные сооружения, места, облюбованные туристами и путешественниками. Например, облака над Курилами и Кавказом, озера Балатон и Чад, мировые столицы и Великую китайскую стену. Ракурс из космоса дарит совершенно новый взгляд на, казалось бы, известные с детства города, объекты и явления.

Важную часть выставки «Взгляд сверху» составляют работы летчика-космонавта, Героя России и президента центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ Федора Юрчихина. По его словам, «космическая фотография стала важной и увлекательной составляющей полетов в космос». Однако не стоит забывать и об особенностях этой работы. «Самая большая проблема связана с освещением. Дело в том, что в космосе свет выставляет всегда природа, а мы ничего не можем изменить. Чтобы сделать удачный кадр, нужно проводить часы у иллюминатора и постоянно заниматься расчетами, точно знать, под каким углом, с какой стороны упадет свет. В космосе каждый из нас — охотник за светом. Ну, а на этой выставке собраны лучшие трофеи такой «охоты», — признался Федор Юрчихин во время подготовки экспозиции.