В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ открывается фотовыставка «Взгляд сверху»
Эта выставка уникальна: ведь большинство из нас не может сделать фотографии самых разных уголков Земли из космоса. Представленные работы запечатлели исключительные природные явления, мегаполисы и известные сооружения, места, облюбованные туристами и путешественниками. Например, облака над Курилами и Кавказом, озера Балатон и Чад, мировые столицы и Великую китайскую стену. Ракурс из космоса дарит совершенно новый взгляд на, казалось бы, известные с детства города, объекты и явления.
Важную часть выставки «Взгляд сверху» составляют работы летчика-космонавта, Героя России и президента центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ Федора Юрчихина. По его словам, «космическая фотография стала важной и увлекательной составляющей полетов в космос». Однако не стоит забывать и об особенностях этой работы. «Самая большая проблема связана с освещением. Дело в том, что в космосе свет выставляет всегда природа, а мы ничего не можем изменить. Чтобы сделать удачный кадр, нужно проводить часы у иллюминатора и постоянно заниматься расчетами, точно знать, под каким углом, с какой стороны упадет свет. В космосе каждый из нас — охотник за светом. Ну, а на этой выставке собраны лучшие трофеи такой «охоты», — признался Федор Юрчихин во время подготовки экспозиции.
По замыслу организаторов выставка разделена на три зоны. Раздел «Явления» предлагает рассмотреть из космоса ураган «Алекс» и тайфун «Трами», изучить песчаную бурю в Ираке или пожары в Калифорнии.
«И плыла Земля на кругах своих, омываемая вышними ветрами», — первое, что приходит на ум, когда попадаешь в зону «О Земле». Здесь гостей ждут совершенно новые образы известных рек, озер и гор. Богатый и широкий Амур, загадочный Тибет, облюбованное розовыми фламинго Красное озеро в Боливии, манящий вулкан Килиманджаро и успокаивающие Альпы, а еще множество мест на карте мира, которые теперь можно увидеть из космоса. Увидеть и влюбиться.
В разделе «Создано человеком» посетители получат незабываемую возможность увидеть сразу и крупнейшие мегаполисы планеты, и известные сооружения. Здесь можно во всех подробностях изучить географию Москвы, Токио, Нью-Йорка, Сиднея, Парижа и других городов. А также «побывать» на Курской АЭС и ГЭС Итайпу в Бразилии, в столице зимней Олимпиады-2014 Сочи и на нефтепромыслах в Каспийском море.
Выставка работает ежедневно (кроме понедельника) с 11:00 до 22:00. Попасть на нее можно по входному билету в центр «Космонавтика и авиация».