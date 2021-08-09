Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Жизнь планеты

В Чикаго соревновались 70 000 резиновых уток: видео

Анастасия Баринова
09 августа 2021
duck.jpg
Фото: Charles B Capps/Facebook
Flock_of_ducks_floating_in_water_resized.jpg
Фото: Chicago Ducky Derby
Single_duck.jpg
Фото: Chicago Ducky Derby
Благотворительная акция помогла спортсменам с особыми потребностями.

5 августа в Чикаго прошло необычное благотворительное мероприятие: на воду было выпущено 70 тысяч резиновых уток, каждую из которых заранее «усыновили» за деньги. Цена одной утки составляла 5 долларов, но при оптовом взносе стоимость снижалась до 4.

В акции приняло участие множество людей, а крупные компании выкупали целые «пакеты» уток. В результате было собрано приблизительно 300 тысяч долларов. Средства были направлены на помощь спортсменам с особыми потребностями.

team.jpg
Chicago Ducky Derby

Каждый экземпляр утки имел уникальный идентификационный номер, что позволяет установить победителя гонки. Обладатель утки, пришедшей к финишу первой, получил автомобиль Chevy Trailblazer 2021 года; серебряные и бронзовые призеры — поездку в Мексику по программе «все включено» и по $200. Также есть отдельные призы от спонсоров, которые раздаются в случайном порядке. За соревнованием можно было наблюдать и лично, и через интернет, что позволило «участвовать» людям из любой точки планеты (главное условие «усыновления» — возраст старше 18 лет).

Гонка проводилась на участке акватории, огороженной барьерами. По ее окончании волонтеры собрали всех уток, чтобы не оставлять в естественной среде резиновый мусор.

Chicago Ducky Derby проводится на протяжении нескольких последних лет. Организатором является некоммерческая организация Special Olympics Illinois, поддерживающая спортсменов с особенностями умственного развития. В соревнованиях по 18 спортивным дисциплинам принимает участие более 23 тысяч человек.

рекомендации
Карта, Россия

В полевых условиях: тест-драйв обуви из коллекции ECCO Outdoor

Солнце

Уйти в закат: лучшие виды Нижнего Новгорода

Восклицательный знак

Сайгаки: степные странники