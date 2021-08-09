В Чикаго соревновались 70 000 резиновых уток: видео

Каждый экземпляр утки имел уникальный идентификационный номер, что позволяет установить победителя гонки. Обладатель утки, пришедшей к финишу первой, получил автомобиль Chevy Trailblazer 2021 года; серебряные и бронзовые призеры — поездку в Мексику по программе «все включено» и по $200. Также есть отдельные призы от спонсоров, которые раздаются в случайном порядке. За соревнованием можно было наблюдать и лично, и через интернет, что позволило «участвовать» людям из любой точки планеты (главное условие «усыновления» — возраст старше 18 лет).

Гонка проводилась на участке акватории, огороженной барьерами. По ее окончании волонтеры собрали всех уток, чтобы не оставлять в естественной среде резиновый мусор.