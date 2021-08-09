В Чикаго соревновались 70 000 резиновых уток: видео

5 августа в Чикаго прошло необычное благотворительное мероприятие: на воду было выпущено 70 тысяч резиновых уток, каждую из которых заранее «усыновили» за деньги. Цена одной утки составляла 5 долларов, но при оптовом взносе стоимость снижалась до 4.
В акции приняло участие множество людей, а крупные компании выкупали целые «пакеты» уток. В результате было собрано приблизительно 300 тысяч долларов. Средства были направлены на помощь спортсменам с особыми потребностями.
Каждый экземпляр утки имел уникальный идентификационный номер, что позволяет установить победителя гонки. Обладатель утки, пришедшей к финишу первой, получил автомобиль Chevy Trailblazer 2021 года; серебряные и бронзовые призеры — поездку в Мексику по программе «все включено» и по $200. Также есть отдельные призы от спонсоров, которые раздаются в случайном порядке. За соревнованием можно было наблюдать и лично, и через интернет, что позволило «участвовать» людям из любой точки планеты (главное условие «усыновления» — возраст старше 18 лет).
Гонка проводилась на участке акватории, огороженной барьерами. По ее окончании волонтеры собрали всех уток, чтобы не оставлять в естественной среде резиновый мусор.
Chicago Ducky Derby проводится на протяжении нескольких последних лет. Организатором является некоммерческая организация Special Olympics Illinois, поддерживающая спортсменов с особенностями умственного развития. В соревнованиях по 18 спортивным дисциплинам принимает участие более 23 тысяч человек.