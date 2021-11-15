Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Жизнь планеты

В Дании город платит за уборку мусора с пляжа и сбрасывает его в море

Анастасия Баринова
15 ноября 2021
sun-4269841_1280.jpg
Фото: Pixabay
Бюджету это обходится в 150 000 долларов ежегодно.

Датский муниципалитет Слагельсе подвергся критике после того, как выяснились детали местной программы по борьбе с мусором. Оказалось, что бульдозер, собирающий с пляжа водоросли и пластик, сбрасывает их в море. Журналисты национальной вещательной корпорации Danmarks Radio сняли об этом репортаж. Была раскрыта и стоимость этой работы: бюджету она обходится в миллион крон (около $150 000).

Эксперты по окружающей среде выразили тревогу, а профессор Торкель Гиссель Нильсен из Датского технического института открыто назвал эту практику «полностью идиотской». С этой оценкой согласна профессор биологии Копенгагенского университета Кэтрин Ричардсон. По ее словам, сброс мусора в море означает, что он снова быстро вымывается на берег. При этом она указала на дополнительную проблему.

«Это ни в коем случае не помощь природе. Это делается с одной целью: для удобства посетителей пляжа, а вот для мелких организмов, которые живут в песке, регулярное перекапывание – очень плохо».

Комментируя ситуацию, заместитель мэра Виллум Кристенсен защищает этот метод. Он утверждает, что большие куски пластика не сбрасываются в море, а мелкие, по его словам, «все равно сами туда попадут».

«Все мы видели чистые пляжи Майорки и Гран-Канарии. Именно оттуда я черпал вдохновение: когда вы приезжаете на наш пляж Стиллинге, он должен быть таким же аккуратным и чистым».

Дания не первый раз реализует сомнительные с экологической точки зрения инициативы. Недавно властям пришлось срочно вскрывать и дезинфицировать массовые захоронения норок, которые были убиты в конце прошлого года из-за обнаружения у них мутировавшей разновидности коронавируса. Уничтожение животных вскоре было признано незаконным, а затем эксперты напомнили, что такой огромный массив разлагающихся туш может загрязнить грунтовые воды.

рекомендации
Карта, Россия

Более 2000 работ уже подано на всероссийский фотоконкурс «Широка моя страна»

Сайгак

Сайгаки: ликбез о степных антилопах

Снежинка

Взятие зимнего: зачем ехать в Петербург в холодный сезон