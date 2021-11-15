В Дании город платит за уборку мусора с пляжа и сбрасывает его в море

Датский муниципалитет Слагельсе подвергся критике после того, как выяснились детали местной программы по борьбе с мусором. Оказалось, что бульдозер, собирающий с пляжа водоросли и пластик, сбрасывает их в море. Журналисты национальной вещательной корпорации Danmarks Radio сняли об этом репортаж. Была раскрыта и стоимость этой работы: бюджету она обходится в миллион крон (около $150 000).
I Danmark bruger kommuner millioner på at fjerne tang. Fra strande! Det er jo bekæmpelse af #biodiversitet. Opskyllet tang vrimler med liv. Og hører til på strande. Og er fødekilde for alskens fugle. Det er jo naturødelæggelse! #dknatur #dkpol https://t.co/bdYy4lQE9u— Michael Carlsen (@miccarlsen) November 8, 2021
Эксперты по окружающей среде выразили тревогу, а профессор Торкель Гиссель Нильсен из Датского технического института открыто назвал эту практику «полностью идиотской». С этой оценкой согласна профессор биологии Копенгагенского университета Кэтрин Ричардсон. По ее словам, сброс мусора в море означает, что он снова быстро вымывается на берег. При этом она указала на дополнительную проблему.
Комментируя ситуацию, заместитель мэра Виллум Кристенсен защищает этот метод. Он утверждает, что большие куски пластика не сбрасываются в море, а мелкие, по его словам, «все равно сами туда попадут».
Дания не первый раз реализует сомнительные с экологической точки зрения инициативы. Недавно властям пришлось срочно вскрывать и дезинфицировать массовые захоронения норок, которые были убиты в конце прошлого года из-за обнаружения у них мутировавшей разновидности коронавируса. Уничтожение животных вскоре было признано незаконным, а затем эксперты напомнили, что такой огромный массив разлагающихся туш может загрязнить грунтовые воды.