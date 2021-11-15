В Дании город платит за уборку мусора с пляжа и сбрасывает его в море

Бюджету это обходится в 150 000 долларов ежегодно.

Датский муниципалитет Слагельсе подвергся критике после того, как выяснились детали местной программы по борьбе с мусором. Оказалось, что бульдозер, собирающий с пляжа водоросли и пластик, сбрасывает их в море. Журналисты национальной вещательной корпорации Danmarks Radio сняли об этом репортаж . Была раскрыта и стоимость этой работы: бюджету она обходится в миллион крон (около $150 000).

Эксперты по окружающей среде выразили тревогу, а профессор Торкель Гиссель Нильсен из Датского технического института открыто назвал эту практику «полностью идиотской». С этой оценкой согласна профессор биологии Копенгагенского университета Кэтрин Ричардсон. По ее словам, сброс мусора в море означает, что он снова быстро вымывается на берег. При этом она указала на дополнительную проблему.