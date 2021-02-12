В Дании представили ветровую турбину с рекордной длиной лопасти

Датская компания Vestas, один из лидеров ветроэнергетической отрасли, представила турбину V236-15,0 МВт, лопасти которой имеют рекордную рабочую площадь.
Vestas занимается производством морских турбин более 25 лет. Первым проектом компании были агрегаты V39 мощностью 500 кВт на ветряной электростанции Tunoe Knob в Дании. С тех пор мощность турбин и производство энергии неуклонно росли.
Компания GE Renewable Energy недавно объявила о создании турбины Haliade-X мощностью 14 МВт, которая станет частью морского ветроэнергетического проекта Доггер-Бэнк, который должен быть завершен в 2026 году. Vestas уже превзошел эти показатели.
Благодаря трем лопастям длиной 115,5 метра новая конструкция имеет самую большую в мире рабочую площадь, которая составляет 43 742 квадратных метра. Турбина будет эффективна для участков с сильными ветровыми потоками. В Vestas утверждают, что турбина способна выдерживать экстремальные условия со скоростью ветра до 57 метров в секунду, что соответствует сильному урагану по Шкале Бофорта.
Ожидается, что каждая турбина будет обеспечивать около 80 ГВт-ч энергии в год, в зависимости от конкретных условий на объекте. Этого достаточно для питания 20 тысяч домов.
Первый прототип V236-15,0 МВт будет построен в 2022 году, а серийное производство начнется через два года. Расчетный срок службы устройства составляет 25 лет.