В Дании представили ветровую турбину с рекордной длиной лопасти

Благодаря трем лопастям длиной 115,5 метра новая конструкция имеет самую большую в мире рабочую площадь, которая составляет 43 742 квадратных метра. Турбина будет эффективна для участков с сильными ветровыми потоками. В Vestas утверждают, что турбина способна выдерживать экстремальные условия со скоростью ветра до 57 метров в секунду, что соответствует сильному урагану по Шкале Бофорта.

Ожидается, что каждая турбина будет обеспечивать около 80 ГВт-ч энергии в год, в зависимости от конкретных условий на объекте. Этого достаточно для питания 20 тысяч домов.

Первый прототип V236-15,0 МВт будет построен в 2022 году, а серийное производство начнется через два года. Расчетный срок службы устройства составляет 25 лет.