Поиск
x
National Geographic Россия №206, февраль
National Geographic Traveler № 5 (77), ноябрь 2020 – январь 2021
Спецпроект «Россия без мусора»
Жизнь планеты

В Дании представили ветровую турбину с рекордной длиной лопасти

National Geographic Россия
12 февраля 2021
_---.jpg
Фото: Vestas
Это самый мощный агрегат в ветроэнергетической отрасли.

Датская компания Vestas, один из лидеров ветроэнергетической отрасли, представила турбину V236-15,0 МВт, лопасти которой имеют рекордную рабочую площадь.

Vestas занимается производством морских турбин более 25 лет. Первым проектом компании были агрегаты V39 мощностью 500 кВт на ветряной электростанции Tunoe Knob в Дании. С тех пор мощность турбин и производство энергии неуклонно росли.

Компания GE Renewable Energy недавно объявила о создании турбины Haliade-X мощностью 14 МВт, которая станет частью морского ветроэнергетического проекта Доггер-Бэнк, который должен быть завершен в 2026 году. Vestas уже превзошел эти показатели.

«С V236-15,0 МВт мы поднимаем планку с точки зрения технологических инноваций и индустриализации в ветроэнергетике в пользу масштабов строительства. Используя обширные проверенные технологии Vestas, новая платформа предлагает лучшую производительность в отрасли», — Андерс Нильсен, технический директор Vestas.

Благодаря трем лопастям длиной 115,5 метра новая конструкция имеет самую большую в мире рабочую площадь, которая составляет 43 742 квадратных метра. Турбина будет эффективна для участков с сильными ветровыми потоками. В Vestas утверждают, что турбина способна выдерживать экстремальные условия со скоростью ветра до 57 метров в секунду, что соответствует сильному урагану по Шкале Бофорта.

Ожидается, что каждая турбина будет обеспечивать около 80 ГВт-ч энергии в год, в зависимости от конкретных условий на объекте. Этого достаточно для питания 20 тысяч домов.

Первый прототип V236-15,0 МВт будет построен в 2022 году, а серийное производство начнется через два года. Расчетный срок службы устройства составляет 25 лет.

рекомендации
Telegram

У нас есть классный канал в Телеграме – присоединяйтесь!

Город

Тест по столицам азиатских стран. Уверены, что хорошо их помните?

Ковид, COVID-19, COVID, коронавирус

Не только корона: какие вирусы до сих пор не побеждены?