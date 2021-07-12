В Дубае открыли рекордно глубокий бассейн с «затонувшим» городом на дне

В Дубае, где уже разместились самый высокий в мире небоскреб и самый большой торговый центр, открылся еще один привлекательный для туристов рекордсмен – самый глубокий бассейн в мире для дайвинга.
Бассейн глубиной 60 метров является частью нового аттракциона Deep Dive Dubai. Он внесен в Книгу рекордов Гиннесса, в которой побил прошлого рекордсмена – бассейн польской компании Deepspot, который имеет глубину более 45 метров.
В бассейне помещается 14 миллионов литров пресной воды – это минимум в четыре раза больше, чем в любом другом бассейне для дайвинга в мире.
На данный момент попасть в Deep Dive Dubai можно только по проиглашению, но в конце года он откроется для массовой публики. Наследный принц Дубая шейх Хамдан бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум был одним из первых посетителей бассейна и поделился своим опытом в социальных сетях.
An entire world awaits you at Deep Dive Dubai the world’s deepest pool, with a depth of 60 meters (196 feet) #Dubai pic.twitter.com/GCQwxlW18N— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) July 7, 2021
Температура воды поддерживается на уровне 30 градусов по Цельсию, что как раз является комфортной температурой для ношения тонкого гидрокостюма или купальника.
Крытый бассейн расположен внутри сооружения в форме устрицы площадью 1500 квадратных метров. Его изюминка – подводный город с опустевшими затопленными зданиями, которые могут исследовать дайверы. Бассейн оборудован современными системами освещения и звука, позволяющими окунуться (буквально) в особую атмосферу.
В дайвинг-комплексе также есть ресторан с большими окнами и телевизионными экранами, позволяющий семьям и друзьям, не занимающимся дайвингом, наблюдать за происходящим.
Посетителей бассейна предупреждают, что после любого погружения рекомендуется подождать 18-24 часа, прежде чем подняться на высоту более 300 метров (это может обернуться декомпрессионной болезнью), так что дайверам лучше отложить посещение Бурдж-Халифы после бассейна.