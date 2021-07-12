В Дубае открыли рекордно глубокий бассейн с «затонувшим» городом на дне

В Дубае, где уже разместились самый высокий в мире небоскреб и самый большой торговый центр, открылся еще один привлекательный для туристов рекордсмен – самый глубокий бассейн в мире для дайвинга.

Бассейн глубиной 60 метров является частью нового аттракциона Deep Dive Dubai. Он внесен в Книгу рекордов Гиннесса, в которой побил прошлого рекордсмена – бассейн польской компании Deepspot, который имеет глубину более 45 метров.