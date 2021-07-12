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National Geographic Россия №210, июнь 2021
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Жизнь планеты

В Дубае открыли рекордно глубокий бассейн с «затонувшим» городом на дне

National Geographic Россия
12 июля 2021
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Фото: Deep Dive Dubai / Instagram
Можно нырнуть на 60 метров и почувствовать себя настоящим подводным археологом.

В Дубае, где уже разместились самый высокий в мире небоскреб и самый большой торговый центр, открылся еще один привлекательный для туристов рекордсмен – самый глубокий бассейн в мире для дайвинга. 

Бассейн глубиной 60 метров является частью нового аттракциона Deep Dive Dubai. Он внесен в Книгу рекордов Гиннесса, в которой побил прошлого рекордсмена – бассейн польской компании Deepspot, который имеет глубину более 45 метров.

В бассейне помещается 14 миллионов литров пресной воды – это минимум в четыре раза больше, чем в любом другом бассейне для дайвинга в мире. 

На данный момент попасть в Deep Dive Dubai можно только по проиглашению, но в конце года он откроется для массовой публики. Наследный принц Дубая шейх Хамдан бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум был одним из первых посетителей бассейна и поделился своим опытом в социальных сетях.

Температура воды поддерживается на уровне 30 градусов по Цельсию, что как раз является комфортной температурой для ношения тонкого гидрокостюма или купальника.

Крытый бассейн расположен внутри сооружения в форме устрицы площадью 1500 квадратных метров. Его изюминка – подводный город с опустевшими затопленными зданиями, которые могут исследовать дайверы. Бассейн оборудован современными системами освещения и звука, позволяющими окунуться (буквально) в особую атмосферу. 

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Deep Dive Dubai
Фото: Deep Dive Dubai
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Deep Dive Dubai
Фото: Deep Dive Dubai
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Deep Dive Dubai
Фото: Deep Dive Dubai

В дайвинг-комплексе также есть ресторан с большими окнами и телевизионными экранами, позволяющий семьям и друзьям, не занимающимся дайвингом, наблюдать за происходящим. 

Посетителей бассейна предупреждают, что после любого погружения рекомендуется подождать 18-24 часа, прежде чем подняться на высоту более 300 метров (это может обернуться декомпрессионной болезнью), так что дайверам лучше отложить посещение Бурдж-Халифы после бассейна. 

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