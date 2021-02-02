В Дубае планируют построить два вращающихся небоскреба

Группа турецких архитекторов из команды Hayri Atak представила концепт вращающегося небоскреба, который при вращении будет генерировать электроэнергию. Проект, получивший название Squall Tower, был вдохновлен вертикальными ветрогенераторами. Как сообщается, здание не будет противостоять силе ветра, а двигаться вместе с ним.
Башня будущего небоскреба разделена на три отдельных сегмента в форме ленты, которые спирально закручиваются вокруг центральной оси. Их соединяют многочисленные ответвления. Такая форма позволит минимизировать сопротивление ветру при вращении. Полный оборот здание будет делать за 48 часов, позволив обитателям небоскреба получить вид и на город, и на океан.
Предполагается, что на верхних этажах здания расположатся бары, а на вершине — вертолетная площадка. Она позволит посетителям получить доступ ко всем трем сегментам сверху. Дизайн здания представлен на сайте Hayri Atak. Однако пока это лишь концепция, и архитекторы не рассказали, когда начнется строительство.
Тем временем, другой проект вращающегося небоскреба близок к осуществлению. 420-метровый небоскреб, спроектированный Дэвидом Фишером, основателем Dynamic Architecture Group, еще в 2006 году, наконец одобрен.
Предполагается, что в этом здании каждый из 80 этажей будет вращаться индивидуально. Они прочно прикреплены к бетонному основанию и могут поворачиваться на 360 градусов в любом направлении. Цель также состоит в том, чтобы предоставить жителям панорамный вид на Дубай.
Башня будет вырабатывать электроэнергию с помощью солнечных батарей на террасах и ветряных турбин между каждыми двумя этажами. Дата начала строительства должна быть объявлена в ближайшее время.