В Дубае планируют построить два вращающихся небоскреба

Группа турецких архитекторов из команды Hayri Atak представила концепт вращающегося небоскреба, который при вращении будет генерировать электроэнергию. Проект, получивший название Squall Tower, был вдохновлен вертикальными ветрогенераторами. Как сообщается, здание не будет противостоять силе ветра, а двигаться вместе с ним.

Башня будущего небоскреба разделена на три отдельных сегмента в форме ленты, которые спирально закручиваются вокруг центральной оси. Их соединяют многочисленные ответвления. Такая форма позволит минимизировать сопротивление ветру при вращении. Полный оборот здание будет делать за 48 часов, позволив обитателям небоскреба получить вид и на город, и на океан.