В Дубае запустили самое большое колесо обозрения в мире: видео

Сообщается, что все кабины Ain Dubai оснащены кондиционерами, а посетителям предлагается большой набор развлечений.

«Ain Dubai предлагает уникальные впечатления, которые подойдут любой аудитории, включая роскошные кабины для специальных мероприятий; ночную жизнь и вечеринки; уникальные обеденные и кулинарные варианты; семейные каюты и настраиваемые романтические переживания для особых моментов.

Мы — идеальное место для празднования, поэтому было вполне уместно отпраздновать открытие стильно. Более интересные подробности того, чего ожидать от нашего торжественного открытия, будут раскрыты в ближайшее время. Нам не терпится поприветствовать всех в Ain Dubai», — заявил Рональд Дрейк, генеральный директор Ain Dubai.

Как сообщает информационное агентство эмиратов, аттракцион присоединяется к обширному портфелю развлечений Dubai Holding, который включает в себя Dubai Parks and Resorts, Global Village, Coca-Cola Arena, Roxy Cinemas, ведущие аквапарки и многое другое. Ain Dubai находится в самом сердце уникального места отдыха Bluewaters.