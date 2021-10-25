В Дубае запустили самое большое колесо обозрения в мире: видео

Запуск колеса под названием Ain Dubai или «Глаз Дуабая» в столице ОАЭ состоялся вечером 21 октября и сопровождался грандиозным пиротехническим шоу.
The Dubai Eye, the world's tallest Ferris wheel at about 820 feet, opened to the public Thursday with a drone and fireworks show. pic.twitter.com/NIlXu8fDKz— CBS News (@CBSNews) October 22, 2021
Ключевые компоненты Ain Dubai были собраны с помощью двух крупнейших в мире кранов, а при строительстве конструкции было использовано 11 200 тонн стали, что на 33 % больше, чем при возведении Эйфелевой башни. В создании колеса обозрения участвовали более десяти стран.
Колесо обозрения предоставляет посетителям идеальную точку панорамного вида Дубая над водами Арабского залива. 48 пассажирских кабин, расположенных по огромной окружности колеса, способны одновременно принять более 1 750 посетителей. Один полный оборот колеса занимает 38 минут.
Сообщается, что все кабины Ain Dubai оснащены кондиционерами, а посетителям предлагается большой набор развлечений.
«Ain Dubai предлагает уникальные впечатления, которые подойдут любой аудитории, включая роскошные кабины для специальных мероприятий; ночную жизнь и вечеринки; уникальные обеденные и кулинарные варианты; семейные каюты и настраиваемые романтические переживания для особых моментов.
Мы — идеальное место для празднования, поэтому было вполне уместно отпраздновать открытие стильно. Более интересные подробности того, чего ожидать от нашего торжественного открытия, будут раскрыты в ближайшее время. Нам не терпится поприветствовать всех в Ain Dubai», — заявил Рональд Дрейк, генеральный директор Ain Dubai.
Как сообщает информационное агентство эмиратов, аттракцион присоединяется к обширному портфелю развлечений Dubai Holding, который включает в себя Dubai Parks and Resorts, Global Village, Coca-Cola Arena, Roxy Cinemas, ведущие аквапарки и многое другое. Ain Dubai находится в самом сердце уникального места отдыха Bluewaters.