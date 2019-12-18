В Джакарте откроют памятник Юрию Гагарину

О грядущем открытии памятника сообщила Синта Ниндьявати, глава отдела маркетинга управления туризма и культуры правительства Джакарты.

«Индонезия и Россия в следующем году будут праздновать 70-летие установления отношений. В честь этого события мы вместе с российским посольством в Индонезии и правительством Москвы планируем установить статую Юрия Гагарина», – сказала Ниндьявати.

Ожидается, что памятник высотой около двух метров откроют в феврале 2020 года в одном из центральных парков города – Таман Матарам.

«Изначально нам предложили выбрать из трех известных российских персон: Гагарина, Пушкина и Менделеева. Мы выбрали Гагарина, поскольку он более известен в Индонезии», – добавила Ниндьявати.

Сам памятник привезут из России, его изготовит русский скульптор.