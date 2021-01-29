В Египте построят железнодорожную сеть стоимостью $23 миллиарда

В Египте построят первую в стране высокоскоростную железную дорогу. Правительство страны подписало один из крупнейших в мире железнодорожных контрактов с немецкой корпорацией Siemens на сумму 23 миллиарда долларов, сообщает АТОР. В рамках проекта Siemens создаст высокоскоростную и региональную железнодорожную инфраструктуру, поставит поезда и локомотивы, обучит персонал.

Протяженность высокоскоростной линии составит 1000 км, а первый участок длиной 460 км свяжет курортный город Эль-Аламейн на средиземноморском побережье Египта с развивающимся курортом Айн-Сохна на Красном море. Время в пути составит около четырех часов. Скоростной железнодорожный экспресс на этой линии запустят в 2023 году.

Всего по маршруту запланировано 15 станций. Высокоскоростной поезд будет заходить в пока еще неназванную новую столицу Египта. Строительство этого крупного административного центра, куда перенесут основные министерства и ведомства страны, ведется в 45 км от Каира с 2015 года.