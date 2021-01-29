В Египте построят железнодорожную сеть стоимостью $23 миллиарда

В Египте построят первую в стране высокоскоростную железную дорогу. Правительство страны подписало один из крупнейших в мире железнодорожных контрактов с немецкой корпорацией Siemens на сумму 23 миллиарда долларов, сообщает АТОР. В рамках проекта Siemens создаст высокоскоростную и региональную железнодорожную инфраструктуру, поставит поезда и локомотивы, обучит персонал.
Протяженность высокоскоростной линии составит 1000 км, а первый участок длиной 460 км свяжет курортный город Эль-Аламейн на средиземноморском побережье Египта с развивающимся курортом Айн-Сохна на Красном море. Время в пути составит около четырех часов. Скоростной железнодорожный экспресс на этой линии запустят в 2023 году.
Всего по маршруту запланировано 15 станций. Высокоскоростной поезд будет заходить в пока еще неназванную новую столицу Египта. Строительство этого крупного административного центра, куда перенесут основные министерства и ведомства страны, ведется в 45 км от Каира с 2015 года.
Египет был пионером в создании железнодорожных маршрутов в Африке и на Ближнем Востоке; поезда в стране начали курсировать с 1850-х годов.
Сегодня железнодорожная сеть Египта насчитывает более 5000 км путей, соединяющих почти все крупные города и поселки, но инфраструктура устарела, что привело к ряду смертельных аварий в последние годы.
Обновление подвижного состава идет при участии российских компаний. Так, вагоны производства «Трансмаш», оснащенные кондиционерами, уже в этом году будут курсировать из Александрии и Каира к туристическим достопримечательностям в городах Луксор и Асуан.
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