В Эстонии продали крепость, построенную при Николае I

Владельцем стал один из богатейших людей страны бизнесмен Урмас Сыырумаа. Он планирует превратить крепость в комплекс с апартаментами и отелями.
Батарейная морская крепость в Таллине была выставлена на торги компанией Riigi Kinnisvara AS (RKAS), управляющей государственной недвижимостью. Стартовая цена составила 4,5 миллиона евро, продажа состоялась за 4,6 миллиона. Оформление сделки состоится в январе.
Сыырумаа ранее сообщил, что намерен превратить Батарейную морскую крепость в многофункциональный центр с отелями, ресторанами и апартаментами.
Батарейная морская крепость была построена в 1840 году по приказу императора Николая I. В 1920-2005 годах она использовалась в качестве тюрьмы. В 2006 году комплекс передали RKAS.
В 2013 году был разработан проект, который предусматривает реновацию крепости и приспособление ее под современные нужды.