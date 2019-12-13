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Жизнь планеты

В Эстонии продали крепость, построенную при Николае I

Интерфакс
13 декабря 2019
Батарейная морская крепость в Таллине
Фото: Wikimedia Commons
Владельцем стал один из богатейших людей страны бизнесмен Урмас Сыырумаа. Он планирует превратить крепость в комплекс с апартаментами и отелями.

Батарейная морская крепость в Таллине была выставлена на торги компанией Riigi Kinnisvara AS (RKAS), управляющей государственной недвижимостью. Стартовая цена составила 4,5 миллиона евро, продажа состоялась за 4,6 миллиона. Оформление сделки состоится в январе.

Сыырумаа ранее сообщил, что намерен превратить Батарейную морскую крепость в многофункциональный центр с отелями, ресторанами и апартаментами.

Батарейная морская крепость была построена в 1840 году по приказу императора Николая I. В 1920-2005 годах она использовалась в качестве тюрьмы. В 2006 году комплекс передали RKAS.

В 2013 году был разработан проект, который предусматривает реновацию крепости и приспособление ее под современные нужды.