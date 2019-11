В Эстонии восстановят построенный Петром I маяк

Маяк на Кери включен международной организацией морских указателей и маяков IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) в топ-100 маяков. Его высота составляет 32,2 метра от поверхности моря, а сигналы в темноте видны на расстоянии до 11 морских миль.