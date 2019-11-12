В Эстонии восстановят построенный Петром I маяк

Правительство Эстонии выделит 2,1 миллиона евро (148,2 млн рублей) на реставрацию одного из старейших маяков в Балтийском поре, расположенного на острове Кери.

Впервые остров Кери (ранее Кокшер) площадью всего в 3 гектара был упомянут в 1623 году: тогда он принадлежал Швеции, а во время Северной войны остров был занят русскими войсками. В июле 1718 года Петр I повелел установить на острове сначала деревянный, а затем каменный маяк. Береговое сооружение, отметившее в этом году свое 300-летие, до сих пор выполняет свою мореходную функцию. Однако со временем он сильно обветшал — сейчас посещающим остров людям запрещено подниматься на него во избежание несчастных случаев.