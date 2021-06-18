В Эстонии запустят беспилотные автобусы, работающие на водородном топливе

Эстонский производитель автономных транспортных средств Auve Tech и Университет Тарту разработали автобус, который прошел испытания Департамента шоссейных дорог Эстонии. С 5 июля этим транспортным средствам будет разрешено движение по дорогам общего пользования в городе Тарту.

Автобус-шаттл вмещает шесть пассажиров. Он работает с помощью низкотемпературных водородных топливных элементов, разработанных в Университете Тарту. Сообщается, что транспортное средство предназначено для перевозки пассажиров на небольшие расстояния к их домам от крупных городских транспортных узлов.