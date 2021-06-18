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Жизнь планеты

В Эстонии запустят беспилотные автобусы, работающие на водородном топливе

National Geographic Россия
18 июня 2021
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Фото: Auve Tech
Это первый в мире подобный транспорт, введённый в эксплуатацию.

Эстонский производитель автономных транспортных средств Auve Tech и Университет Тарту разработали автобус, который прошел испытания Департамента шоссейных дорог Эстонии. С 5 июля этим транспортным средствам будет разрешено движение по дорогам общего пользования в городе Тарту.

Автобус-шаттл вмещает шесть пассажиров. Он работает с помощью низкотемпературных водородных топливных элементов, разработанных в Университете Тарту. Сообщается, что транспортное средство предназначено для перевозки пассажиров на небольшие расстояния к их домам от крупных городских транспортных узлов.

Йоханнес Моссов, генеральный директор Auve Tech, говорит, что водородный автомобиль является экологически чистой альтернативой личным автомобилям.

«Водород, создаваемый топливными элементами, действует как источник энергии в автомобиле, и единственными побочными продуктами являются испаренная вода и тепло. Быстрая зарядка шаттла позволяет увеличить количество рабочих часов, повышая эффективность и предоставляя возможность интегрировать автономный транспорт в нашу повседневную жизнь», – Йоханнес Моссов.

Стартап Auve Tech был основан в 2017 году. Первой серийной моделью, разработанной и выпущенной компанией, стал восьмиместный беспилотный электробус Iseauto. С конца 2020 года Iseauto в рамках пилотного проекта эксплуатируется в греческом городе Ламия.

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