Никто не вспоминал про кольцо до прошлого месяца, когда житель Финляндии Марко Сааринен обнаружил его с помощью металлоискателя в лесопарке в небольшом городке Каарина на юго-западе страны.

По словам Сааринена, он был взволнован, обнаружив кольцо, поскольку его обычными находками были пробки от бутылок и различный мусор. По гравировке он установил, что кольцо принадлежит выпускнику средней школы Морзе с инициалами «Ш.М.». Сааринен связался с ассоциацией выпускников школы, которые вычислили владельца и передали финну сведения о том, где проживает жена Шона.

Кольцо было доставлено Дебре по почте на прошлой неделе. 63-летняя женщина сказала, что не знает, как оно могло оказаться в Финляндии. Ее муж работал в этой стране, но не в том регионе, где было найдено кольцо, и к тому моменту не видел его уже 20 лет. В дополнение к этому странному совпадению на боковой поверхности кольца было написано имя талисманов школы Морзе — «Судостроители», а Сааринен работает именно в сфере строительства кораблей.