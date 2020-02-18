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Жизнь планеты

В Финляндии нашли кольцо, утерянное в США 47 лет назад

18 февраля 2020
Неизвестно, как оно проделало путь почти в 8 тысяч километров.

Невероятная история началась осенью 1973 года в Портленде: Шон МакКенна, житель американского штата Мэн, подарил своей возлюбленной Дебре кольцо ассоциации выпускников средней школы Морзе.

Женщина точно помнит, как потеряла кольцо. Она зашла в туалет в универмаге и сняла его, чтобы вымыть руки. Когда она вышла, а затем, спохватившись, вернулась обратно, кольца уже не было. Дебра оставила в магазине карточку с именем и номером телефона на случай, если кто-то найдет кольцо, но никто так и не позвонил.

По словам Дебры, она боялась сообщить о пропаже Шону, а когда решилась, он сказал: «Это просто кольцо». Пара поженилась в 1977 году и провела 40 лет вместе вплоть до смерти Шона, ушедшего из жизни в 2017 году после шестилетней борьбы с раком.

Никто не вспоминал про кольцо до прошлого месяца, когда житель Финляндии Марко Сааринен обнаружил его с помощью металлоискателя в лесопарке в небольшом городке Каарина на юго-западе страны.

По словам Сааринена, он был взволнован, обнаружив кольцо, поскольку его обычными находками были пробки от бутылок и различный мусор. По гравировке он установил, что кольцо принадлежит выпускнику средней школы Морзе с инициалами «Ш.М.». Сааринен связался с ассоциацией выпускников школы, которые вычислили владельца и передали финну сведения о том, где проживает жена Шона.

Кольцо было доставлено Дебре по почте на прошлой неделе. 63-летняя женщина сказала, что не знает, как оно могло оказаться в Финляндии. Ее муж работал в этой стране, но не в том регионе, где было найдено кольцо, и к тому моменту не видел его уже 20 лет. В дополнение к этому странному совпадению на боковой поверхности кольца было написано имя талисманов школы Морзе — «Судостроители», а Сааринен работает именно в сфере строительства кораблей. 

Дебра заявила, что ее очень тронул поступок Сааринена. Она еще не разговаривала с ним, но ассоциация выпускников послала ему толстовку с капюшоном из школы Морзе в благодарность.

«Шон говорил, что совпадений не бывает», — вспоминает Дебра.

Женщина говорит, что чувствовала себя потерянной в течение двух лет после смерти мужа, а внезапное появление кольца может быть сообщением, что всё потерянное в конечном итоге будет найдено.

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