В Финляндии запустили акцию «Привет от Санта-Клауса». В ней может принять участие каждый

Идея акции «Привет от Санта-Клауса», организованной Visit Finland, очень проста: любой желающий может написать поздравление для кого-то из своих друзей и близких и попросить Санту передать его. Санта-Клаус рассмотрит все сообщения, выберет лучшие, превратит их в уникальные видеоприветы, которые будут опубликованы на канале Visit Finland в YouTube в начале декабря.

Обратиться с просьбой к Санта-Клаусу можно с 18 по 29 ноября на www.sayitwithsanta.com.

А еще 11 декабря в 21:00 по московскому времени вы сможете встретиться и пообщаться с Сантой в прямом эфире в инстаграме Visit Finland. Эльфам пришлось немало потрудиться, чтобы научить старика всем премудростям соцсетей, но он отлично справился. Таким образом можно подать заявку на личную беседу и поговорить с Санта-Клаусом тет-а-тет.

«Мне очень хочется верить, что благодаря акции "Привет от Санта-Клауса" мы сможем создать праздничное настроение — ведь этот год определенно нуждается в волшебстве. Мы с эльфами много работали, чтобы дарить вам праздник. С нетерпением ждем писем от всех, кто верит в чудеса», — сказал Санта-Клаус из своего дома на сопке Корватунтури в Лапландии.