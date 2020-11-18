В Финляндии запустили акцию «Привет от Санта-Клауса». В ней может принять участие каждый
Идея акции «Привет от Санта-Клауса», организованной Visit Finland, очень проста: любой желающий может написать поздравление для кого-то из своих друзей и близких и попросить Санту передать его. Санта-Клаус рассмотрит все сообщения, выберет лучшие, превратит их в уникальные видеоприветы, которые будут опубликованы на канале Visit Finland в YouTube в начале декабря.
Обратиться с просьбой к Санта-Клаусу можно с 18 по 29 ноября на www.sayitwithsanta.com.
А еще 11 декабря в 21:00 по московскому времени вы сможете встретиться и пообщаться с Сантой в прямом эфире в инстаграме Visit Finland. Эльфам пришлось немало потрудиться, чтобы научить старика всем премудростям соцсетей, но он отлично справился. Таким образом можно подать заявку на личную беседу и поговорить с Санта-Клаусом тет-а-тет.
«Мне очень хочется верить, что благодаря акции "Привет от Санта-Клауса" мы сможем создать праздничное настроение — ведь этот год определенно нуждается в волшебстве. Мы с эльфами много работали, чтобы дарить вам праздник. С нетерпением ждем писем от всех, кто верит в чудеса», — сказал Санта-Клаус из своего дома на сопке Корватунтури в Лапландии.
«Привет от Санта-Клауса»: что и когда?
18 – 29 ноября
Отправьте свое сообщение Санте на www.sayitwithsanta.com/ru. Там же можно оставить заявку на личную беседу.
30 ноября – 6 декабря
Санта просмотрит все сообщения и выберет те, которые превратятся в персональные видеопоздравления.
7 – 13 декабря
Праздничные видео с поздравлениями будут выложены на канале Visit Finland в YouTube и отправлены каждому выбранному адресату. Вы также сможете встретиться с Сантой в прямом эфире в инстаграме Visit Finland 11 декабря в 21:00.
Финский Санта-Клаус (он же Йоулупукки) развозит подарки и вообще ездит по делам исключительно на северных оленях. Знаете, как зовут главного из этой рогатой команды?
Яри!
А вот и нет!Самого крутого оленя в команде финского Санта-Клауса зовут Рудольф. Отличить его от других очень просто: он красноносый!
Сами!
А вот и нет!Самого крутого оленя в команде финского Санта-Клауса зовут Рудольф. Отличить его от других очень просто: он красноносый!
Тойво!
А вот и нет!Самого крутого оленя в команде финского Санта-Клауса зовут Рудольф. Отличить его от других очень просто: он красноносый!
Рудольф!