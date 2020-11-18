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Жизнь планеты

В Финляндии запустили акцию «Привет от Санта-Клауса». В ней может принять участие каждый

18 ноября 2020
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Фото: Visit Finland
Новогодний волшебник передаст поздравление вашим близким и друзьям, а с особо везучими пообщается лично в формате частной видеовстречи.

Идея акции «Привет от Санта-Клауса», организованной Visit Finland, очень проста: любой желающий может написать поздравление для кого-то из своих друзей и близких и попросить Санту передать его. Санта-Клаус рассмотрит все сообщения, выберет лучшие, превратит их в уникальные видеоприветы, которые будут опубликованы на канале Visit Finland в YouTube в начале декабря.

Обратиться с просьбой к Санта-Клаусу можно с 18 по 29 ноября на www.sayitwithsanta.com.

А еще 11 декабря в 21:00 по московскому времени вы сможете встретиться и пообщаться с Сантой в прямом эфире в инстаграме Visit Finland. Эльфам пришлось немало потрудиться, чтобы научить старика всем премудростям соцсетей, но он отлично справился. Таким образом можно подать заявку на личную беседу и поговорить с Санта-Клаусом тет-а-тет. 

«Мне очень хочется верить, что благодаря акции "Привет от Санта-Клауса" мы сможем создать праздничное настроение — ведь этот год определенно нуждается в волшебстве. Мы с эльфами много работали, чтобы дарить вам праздник. С нетерпением ждем писем от всех, кто верит в чудеса», — сказал Санта-Клаус из своего дома на сопке Корватунтури в Лапландии.

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«Привет от Санта-Клауса»: что и когда?

18 – 29 ноября

Отправьте свое сообщение Санте на www.sayitwithsanta.com/ru. Там же можно оставить заявку на личную беседу.

30 ноября – 6 декабря

Санта просмотрит все сообщения и выберет те, которые превратятся в персональные видеопоздравления.

7 – 13 декабря

Праздничные видео с поздравлениями будут выложены на канале Visit Finland в YouTube и отправлены каждому выбранному адресату. Вы также сможете встретиться с Сантой в прямом эфире в инстаграме Visit Finland 11 декабря в 21:00.

Финский Санта-Клаус (он же Йоулупукки) развозит подарки и вообще ездит по делам исключительно на северных оленях. Знаете, как зовут главного из этой рогатой команды?

Яри!

А вот и нет!
Самого крутого оленя в команде финского Санта-Клауса зовут Рудольф. Отличить его от других очень просто: он красноносый!

Сами!

А вот и нет!
Самого крутого оленя в команде финского Санта-Клауса зовут Рудольф. Отличить его от других очень просто: он красноносый!

Тойво!

А вот и нет!
Самого крутого оленя в команде финского Санта-Клауса зовут Рудольф. Отличить его от других очень просто: он красноносый!

Рудольф!

В точку!
Рудольф – самый крутой олень из всех, что работают с финским Санта-Клаусом. Отличить его от других очень просто: Рудольф – красноносый!
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