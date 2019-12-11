В Галерее Классической Фотографии пройдёт мультимедийная выставка «Валаам. Пространство вне времени»
Валаамская мастерская внесла огромный вклад в то, что сегодня называют «жанровой фотографией». Многие работы этого фотоателье можно поставить в один ряд с работами таких мастеров как Вильям Каррик, Андрей Карелин, Максим Дмитриев, Карл Булла. Этот вклад по объему и качеству, пожалуй, не с чем сравнить в монастырской фотографии: братия на рыбной ловле, сборе урожая капусты, в мастерских, на строительстве собора, на покосе, на отдыхе. Многочисленные фотографии скитов и их насельников, выразительные портреты схимников в окружении суровой и девственной природы. Фотографии, созданные при естественном свете и «свете магния». Благодаря трудам этих, часто безвестных, подвижников, у нас есть возможность прикоснуться к подлинному документальному свидетельству о жизни страны и Церкви во второй половине XIX – XX веков.
Сотрудничество с московским Клубом Коллекционеров Фотографии позволило представить на выставке большое количество подлинных отпечатков конца XIX – первой половины ХХ века. Среди фотографий из коллекций Виктора Штульмана, фотографа Сергей Максимишина, Виктора Молчанова, Константина Бенедиктова, есть подлинные жемчужины.
Снять монастырскую жизнь непросто – это занятие требует особого сосредоточения и настроя. Кроме того, братия должна довериться снимающему. Одним из таких авторов стал священник Игорь Палкин, приезжающий на протяжении нескольких лет на остров. Иногда по долгу службы, сопровождая Святейшего Патриарха Кирилла в его ежегодных поездках на Валаам. Чаще, в дни своего отпуска, он входит в пространство монашеской жизни, проживает её вместе с братией и снимает.
Группа фотографов галереи ART of FOTO Вадим Левин, Роман Землячив и Игорь Смольников не так давно соприкоснулись с феноменом жизни уединенной монашеской обители, но глубоко прониклись атмосферой этого братства, общением с Игуменом и насельниками. Их портреты, снятые в традиционной технике на крупноформатную камеру, на первый взгляд кажутся несколько отстраненными. Но это лишь на первый взгляд. Филигранные авторские отпечатки проникнуты подлинным уважением и доверием.
В экспозиции виды Валаама начала ХХ-го века будут соединены с современными 360-градусными панорамами из мобильного приложения «Валаам». VR-технологии перенесут зрителя в этот пейзаж, каким он предстает сейчас в XXI веке.
Вернисаж состоится 17 декабря в 19.00. В этот день вход на выставку будет свободным. Адрес галереи: Саввинская набережная, дом 23 стр. 1 (ст. м. «Спортивная»). Выставка завершится 30 января 2020 года.
Дополнительную информацию о выставке можно найти на сайте Галереи Классической Фотографии.
Справки по телефону: +7 495 724 06 56