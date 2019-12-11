В Галерее Классической Фотографии пройдёт мультимедийная выставка «Валаам. Пространство вне времени»

Снять монастырскую жизнь непросто – это занятие требует особого сосредоточения и настроя. Кроме того, братия должна довериться снимающему. Одним из таких авторов стал священник Игорь Палкин, приезжающий на протяжении нескольких лет на остров. Иногда по долгу службы, сопровождая Святейшего Патриарха Кирилла в его ежегодных поездках на Валаам. Чаще, в дни своего отпуска, он входит в пространство монашеской жизни, проживает её вместе с братией и снимает.

Группа фотографов галереи ART of FOTO Вадим Левин, Роман Землячив и Игорь Смольников не так давно соприкоснулись с феноменом жизни уединенной монашеской обители, но глубоко прониклись атмосферой этого братства, общением с Игуменом и насельниками. Их портреты, снятые в традиционной технике на крупноформатную камеру, на первый взгляд кажутся несколько отстраненными. Но это лишь на первый взгляд. Филигранные авторские отпечатки проникнуты подлинным уважением и доверием.

В экспозиции виды Валаама начала ХХ-го века будут соединены с современными 360-градусными панорамами из мобильного приложения «Валаам». VR-технологии перенесут зрителя в этот пейзаж, каким он предстает сейчас в XXI веке.

Вернисаж состоится 17 декабря в 19.00. В этот день вход на выставку будет свободным. Адрес галереи: Саввинская набережная, дом 23 стр. 1 (ст. м. «Спортивная»). Выставка завершится 30 января 2020 года.

Дополнительную информацию о выставке можно найти на сайте Галереи Классической Фотографии.

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