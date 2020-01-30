В Гентском алтаре восстановили изображение Агнца. Он оказался довольно пугающим

Знаменитый Гентский створчатый алтарь находится в католическом кафедральном соборе Святого Бавона. Считается, что в создании росписи алтаря в XV веке участвовал Хуберт ван Эйк — фламандский живописец эпохи Северного Возрождения. Однако в настоящее время этот факт подвергается сомнению, и, вероятно, вся живопись алтаря выполнена его братом Яном ван Эйком.
С именем Яна ван Эйка связывают рождение масляной живописи в ее современном понимании. Благодаря ему живопись маслом стала всеобще признанной, а масляная техника стала традиционной для Нидерландов, затем для Германии, Франции и Италии. Произведения Гентского алтаря считаются одними из древнейших картин, выполненных маслом и сохранившихся до наших дней.
Темой алтаря является поклонение Агнцу из Откровения Иоанна Богослова, согласно которому пророки, праотцы, апостолы, мученики и святые стекаются к алтарю, на котором стоит Агнец, символизирующий Христа.
Исследователи из Королевского института культурного наследия Бельгии изучили центральное произведение алтаря — «Поклонение Агнцу» — с помощью инфракрасной макросъемки, инфракрасной рефлектографии и рентгеновских лучей. Выяснилось, что в ХVI веке в картину были внесены значительные правки, в том числе они касались и самого Агнца.
Институт инвестировал миллионы долларов, чтобы вернуть творению Ван Эйков первоначальный вид. Реставраторы сантиметр за сантиметром удалили поздние слои масла, используя скальпели и мощные лупы и тщательно следя за тем, чтобы не повредить оригинальное произведение. В процессе реставрации художники использовали кисти нулевого размера и обратимую акварель.
Полученный результат ошеломил даже авторов реставрационных работ. Начальник реставрации Элен Дюбуа заявила, что раскрытие истинной природы этого шедевра стало «шоком для всех — для нас, для церкви, для ученых и для международного комитета, следящего за этим проектом».
Королевский институт заявил, что у него «нет слов, чтобы описать результат». Но в сети нашлись более емкие эпитеты: «ужасающий», «кошмарный», «смущающий» и «странный».
Restoration of Ghent Altarpiece reveals surprising face on the “Lamb of God” https://t.co/Qrzf4kHolQ— Joe Rogan (@joerogan) January 23, 2020
«Освобожденный от толстых слоев желтого лака и более грубых красок, Агнец Божий теперь смотрит на нас свежими, почти человеческими глазами», — пишет один из пользователей твиттера.
Эксперты предполагают, что столь тяжелый взгляд стал слишком раздражающим для средневековых созерцателей, и изображение Агнца было решено преобразить в нечто более нейтральное.
По словам представителей Королевского института, примерно в 70% оригинальных створок Гентского алтаря были впоследствии внесены правки, поэтому работы над восстановлением оригинальных работ Яна и, возможно, Хуберта ван Эйков продолжатся.