В Гентском алтаре восстановили изображение Агнца. Он оказался довольно пугающим

Знаменитый Гентский створчатый алтарь находится в католическом кафедральном соборе Святого Бавона. Считается, что в создании росписи алтаря в XV веке участвовал Хуберт ван Эйк — фламандский живописец эпохи Северного Возрождения. Однако в настоящее время этот факт подвергается сомнению, и, вероятно, вся живопись алтаря выполнена его братом Яном ван Эйком.

С именем Яна ван Эйка связывают рождение масляной живописи в ее современном понимании. Благодаря ему живопись маслом стала всеобще признанной, а масляная техника стала традиционной для Нидерландов, затем для Германии, Франции и Италии. Произведения Гентского алтаря считаются одними из древнейших картин, выполненных маслом и сохранившихся до наших дней.