В Германии испытали робота, всплывающего со дна для спасения утопающих

Инженеры из немецкого Института оптроники, системных технологий и использования изображений им. Фраунгофера разработали робота, способного спасти утопающего человека и помочь ему добраться до берега. Он применим как в естественных водоемах, так и в бассейнах.
Разработчики уточняют, что в случае использования в бассейне робот большую часть времени будет располагаться на подводной станции. При этом установленные на потолке камеры будут отслеживать движения и местоположение пловцов. Когда компьютерная система на основе искусственного интеллекта обнаружит, что кто-то из людей показывает признаки утопления, она отправляет роботу данные о его местоположении.
Робот реагирует на эти координаты, а также использует бортовые камеры, чтобы визуально определить местонахождение человека. Подойдя к утопающему, робот захватывает его вынося на поверхность на своей плоской, похожей на носилки вершине.
В случае использования в естественных водоемах инженеры рекомендуют вместо потолочных камер использовать дроны, а в случае с непрозрачной водой — акустические датчики.
В ходе испытаний, проведенных на озере Хюфейзензее в Галле, робот успешно обнаружил 80-килограммовый манекен, погруженный на глубину три метра. Робот доставил его на берег, находящийся в 40 метрах от места погружения. Процедура заняла около двух минут.
В то время как текущая версия робота построена на шасси ранее существовавшего подводного аппарата, в планах предусматривается, что будущая специализированная модель будет меньше, легче и дешевле.
Это не первый робот, спасающий утопающих. В настоящее время уже используются устройства EMILY, U-Safe и Dolphin 1, которые представляют собой роботизированные буи, служащие утопающим в качестве опоры. В проектах Auxdron и Pars используются дроны, которые сбрасывают попавшим в беду на воде автонадуваемые буи.
Еще одна система под названием Sightbit использует камеры, расположенные вдоль берега, для наблюдения за пловцами и вызывая команды спасателей при обнаружении проблем.