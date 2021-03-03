В Германии испытали робота, всплывающего со дна для спасения утопающих

Инженеры из немецкого Института оптроники, системных технологий и использования изображений им. Фраунгофера разработали робота, способного спасти утопающего человека и помочь ему добраться до берега. Он применим как в естественных водоемах, так и в бассейнах.

Разработчики уточняют, что в случае использования в бассейне робот большую часть времени будет располагаться на подводной станции. При этом установленные на потолке камеры будут отслеживать движения и местоположение пловцов. Когда компьютерная система на основе искусственного интеллекта обнаружит, что кто-то из людей показывает признаки утопления, она отправляет роботу данные о его местоположении.

Робот реагирует на эти координаты, а также использует бортовые камеры, чтобы визуально определить местонахождение человека. Подойдя к утопающему, робот захватывает его вынося на поверхность на своей плоской, похожей на носилки вершине.

В случае использования в естественных водоемах инженеры рекомендуют вместо потолочных камер использовать дроны, а в случае с непрозрачной водой — акустические датчики.