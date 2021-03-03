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Жизнь планеты

В Германии испытали робота, всплывающего со дна для спасения утопающих

National Geographic Россия
03 марта 2021
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Фото: Fraunhofer
Устройство немного напоминает носилки.

Инженеры из немецкого Института оптроники, системных технологий и использования изображений им. Фраунгофера разработали робота, способного спасти утопающего человека и помочь ему добраться до берега. Он применим как в естественных водоемах, так и в бассейнах.

Разработчики уточняют, что в случае использования в бассейне робот большую часть времени будет располагаться на подводной станции. При этом установленные на потолке камеры будут отслеживать движения и местоположение пловцов. Когда компьютерная система на основе искусственного интеллекта обнаружит, что кто-то из людей показывает признаки утопления, она отправляет роботу данные о его местоположении.

Робот реагирует на эти координаты, а также использует бортовые камеры, чтобы визуально определить местонахождение человека. Подойдя к утопающему, робот захватывает его вынося на поверхность на своей плоской, похожей на носилки вершине.

В случае использования в естественных водоемах инженеры рекомендуют вместо потолочных камер использовать дроны, а в случае с непрозрачной водой — акустические датчики.

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Fraunhofer Испытания робота на озере Хюфейзензее

В ходе испытаний, проведенных на озере Хюфейзензее в Галле, робот успешно обнаружил 80-килограммовый манекен, погруженный на глубину три метра. Робот доставил его на берег, находящийся в 40 метрах от места погружения. Процедура заняла около двух минут.

В то время как текущая версия робота построена на шасси ранее существовавшего подводного аппарата, в планах предусматривается, что будущая специализированная модель будет меньше, легче и дешевле.

Это не первый робот, спасающий утопающих. В настоящее время уже используются устройства EMILY, U-Safe и Dolphin 1, которые представляют собой роботизированные буи, служащие утопающим в качестве опоры. В проектах Auxdron и Pars используются дроны, которые сбрасывают попавшим в беду на воде автонадуваемые буи.

Еще одна система под названием Sightbit использует камеры, расположенные вдоль берега, для наблюдения за пловцами и вызывая команды спасателей при обнаружении проблем.

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