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National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Жизнь планеты

В Германии не могут продать гору. Покупателям предложили скидку

Анастасия Баринова
19 июля 2021
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Фото: Olaf1541/Wikipedia
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Фото: Postbank Immobilien GmbH/Ebay-kleinanzeigen.de
Цена упала с полутора миллионов евро до 199 тысяч.

Небольшая возвышенность в Германии, 400-метровая гора Циркельштайн, выставлена на продажу. Покрытый лесами холм с песчаной верхушкой расположен в верхнем течении реки Эльба недалеко от Дрездена, в живописном районе под названием «Саксонская Швейцария». Гора является самым маленьким скальным образованием в этой области и привлекает любителей активного отдыха, пеших прогулок и скалолазания. Она находится в собственности частных владельцев, которые с возрастом больше не могут ухаживать за лесным массивом.

Еще в 2006 году была произведена первая попытка продать ее, и тогда цена составляла 1,4 млн евро. Откликов не последовало, а теперь eBay появилось скидочное предложение. «Уникальная и собственная гора в Саксонской Швейцарии» обойдется владельцу в €199 500: в эту цену входит и холм, и прилегающая территория в размере 8 гектаров.

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Postbank Immobilien GmbH/Ebay-kleinanzeigen.de

Между тем это предложение не столь заманчиво: через гору проходят пешеходные тропы, и они должны оставаться доступными широкой общественности. Запрещено будет и оградить собственность забором. Единственным преимуществом станет то, что лишь новый хозяин сможет водить здесь машину.

Помимо своих туристических возможностей и живописных видов, гора известна тем, что была изображена на картине Каспара Давида Фридриха 1818 года «Странник над морем тумана».

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Wikipedia Гора расположена в правой части полотна.

Столь необычные объекты время от времени продаются по всему миру. Узнайте, сколько стоил городок в штате Невада в 2016 году.

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