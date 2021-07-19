В Германии не могут продать гору. Покупателям предложили скидку

Небольшая возвышенность в Германии, 400-метровая гора Циркельштайн, выставлена на продажу. Покрытый лесами холм с песчаной верхушкой расположен в верхнем течении реки Эльба недалеко от Дрездена, в живописном районе под названием «Саксонская Швейцария». Гора является самым маленьким скальным образованием в этой области и привлекает любителей активного отдыха, пеших прогулок и скалолазания. Она находится в собственности частных владельцев, которые с возрастом больше не могут ухаживать за лесным массивом.

Еще в 2006 году была произведена первая попытка продать ее, и тогда цена составляла 1,4 млн евро. Откликов не последовало, а теперь eBay появилось скидочное предложение. «Уникальная и собственная гора в Саксонской Швейцарии» обойдется владельцу в €199 500: в эту цену входит и холм, и прилегающая территория в размере 8 гектаров.