В Германии не могут продать гору. Покупателям предложили скидку

Небольшая возвышенность в Германии, 400-метровая гора Циркельштайн, выставлена на продажу. Покрытый лесами холм с песчаной верхушкой расположен в верхнем течении реки Эльба недалеко от Дрездена, в живописном районе под названием «Саксонская Швейцария». Гора является самым маленьким скальным образованием в этой области и привлекает любителей активного отдыха, пеших прогулок и скалолазания. Она находится в собственности частных владельцев, которые с возрастом больше не могут ухаживать за лесным массивом.
Еще в 2006 году была произведена первая попытка продать ее, и тогда цена составляла 1,4 млн евро. Откликов не последовало, а теперь eBay появилось скидочное предложение. «Уникальная и собственная гора в Саксонской Швейцарии» обойдется владельцу в €199 500: в эту цену входит и холм, и прилегающая территория в размере 8 гектаров.
Между тем это предложение не столь заманчиво: через гору проходят пешеходные тропы, и они должны оставаться доступными широкой общественности. Запрещено будет и оградить собственность забором. Единственным преимуществом станет то, что лишь новый хозяин сможет водить здесь машину.
Помимо своих туристических возможностей и живописных видов, гора известна тем, что была изображена на картине Каспара Давида Фридриха 1818 года «Странник над морем тумана».
Столь необычные объекты время от времени продаются по всему миру. Узнайте, сколько стоил городок в штате Невада в 2016 году.