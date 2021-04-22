В Хабаровске глыбы льда выползли на набережную Амура, сломав ограждения: видео

22 апреля вышедшие на прогулку по набережной Амура жители Хабаровска стали свидетелями необычного зрелища. Массив из ледяных глыб за считанные секунды поднялся к ограждению набережной, сломал четыре пролета и «выполз» на пешеходную зону.

Сюрреализма происходящему добавило то, что в этот момент в Хабаровске была по-настоящему летняя погода: температура поднялась до 24 градусов тепла.