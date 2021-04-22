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Жизнь планеты

В Хабаровске глыбы льда выползли на набережную Амура, сломав ограждения: видео

National Geographic Россия
22 апреля 2021
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Фото: YouTube
Будто кадры из фильма-катастрофы!

22 апреля вышедшие на прогулку по набережной Амура жители Хабаровска стали свидетелями необычного зрелища. Массив из ледяных глыб за считанные секунды поднялся к ограждению набережной, сломал четыре пролета и «выполз» на пешеходную зону. 

Сюрреализма происходящему добавило то, что в этот момент в Хабаровске была по-настоящему летняя погода: температура поднялась до 24 градусов тепла.

Свидетелями происшествия стали десятки прохожих, но, к счастью, никто из них не пострадал. Кадры навала льда на берег появились в сети. 

В правительстве Хабаровского края сообщили, что вокруг ледовых глыб выставлено ограждение. «Как лед сойдет, будет проведена оценка состояния набережной, не получила ли повреждения опорная стена и является ли набережная безопасной для посещения людей», – сообщили в правительстве, отметив, что ранее таких выходов льда на сушу не наблюдалось.

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Амур в районе Хабаровска очистился ото льда еще на прошлой неделе. Как сообщили в Дальневосточном Гидрометцентре, сейчас к городу подошел лед с верхнего течения Амура.

«Произошло вскрытие льда в районе села Нижнеспасское. Из-за того, что Амур в прошлом году замерз при повышенных уровнях после паводка, а зимой толщина льда была на 15-20 см больше, чем обычно из-за холодов, то лед оказался менее готов к вскрытию, получились такие ледовые поля и навалы», – сообщили в ведомстве.

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