В ходе реставрации в Нотр-Даме нашли гробницы XIV века

Реставрационные работы пострадавшего в огне шедевра парижской архитектуры не обходятся без интересных открытий.

Захоронения «замечательного научного качества» были обнаружены во время подготовительных работ по восстановлению шпиля древнего собора в центре Нотр-Дама, где трансепт пересекает основной неф. Об этом сообщает министерство культуры Франции.

Среди захоронений реставраторы обнаружили свинцовый саркофаг в форме человеческого силуэта. Эксперты полагают, что этот гроб был сделан для высокопоставленного сановника в 1300-х годах – через столетие после строительства собора.

Помимо гробниц, под полом собора были обнаружены элементы расписных скульптур, идентифицированные как части оригинальной перегородки XIII века – архитектурного элемента, отделяющего алтарь от нефа. В православных храмах такую функцию выполняет иконостас.

Исследователи уже использовали мини-эндоскопическую камеру, чтобы заглянуть внутрь саркофага, который был деформирован под тяжестью земли и камней.

«Мы смогли разглядеть кусочки ткани, волосы и, прежде всего, подушку из листьев на макушке – хорошо известный пример захоронения религиозных лидеров. Тот факт, что эти растительные элементы все еще находятся внутри, означает, что тело очень хорошо сохранилось», – Кристоф Бенье, ведущий археолог раскопок.

По словам исследователей, открытие саркофага поможет улучшить наше понимание похоронной практики в Средневековье.

Открытие совершили, когда ремонтные бригады готовились к установке огромных строительных лесов для восстановления шпиля. Им нужно было проверить устойчивость основания.

У археологов совсем немного времени, чтобы продолжить раскопки. Уже 25 марта должно начаться восстановление напольного покрытия собора, а его открытие запланировано на 2024 год.

15 апреля 2019 года собор Парижской Богоматери охватил разрушительный пожар. Пламя обрушило шпиль и уничтожило крышу. В апреле 2019-го собор еще дымился, но руководство страны поставило задачу: вернуть Нотр-Даму прежний вид к 2024 году. Реставраторы с почтением отнесутся и к его средневековым корням, и к трудам некогда порицаемого архитектора, который спас символ французской столицы в XIX веке. Они предоставили журналистам National Geographic беспрецедентный доступ к восстановительным работам: