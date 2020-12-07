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Жизнь планеты

В Индии 380 человек госпитализировали из-за неизвестной болезни

National Geographic Россия
07 декабря 2020
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Все пациенты показали отрицательный результат теста на COVID-19.

На юго-востоке Индии свирепствует неизвестная болезнь. Как сообщают местные власти, уже госпитализировано около 380 человек, один из которых скончался. 

Первые случаи заболевания были выявлены на выходных в городе Элуру в штате Андхра-Прадеш. По словам врачей, пациенты страдают от симптомов, варьирующихся от тошноты и тревоги до припадков, судорог и потери сознания.

45-летний мужчина, который находился в больнице с симптомами, похожими на эпилепсию, скончался в воскресенье вечером. Медики и ученые пытаются установить причину заболевания. 

Пробы воды из пораженных районов пока не показали никаких признаков загрязнения, хотя считается, что больные собирали воду из одного и того же источника.

Согласно сообщению, опубликованному департаментом здравоохранения Андхра-Прадеш, первоначальные анализы крови не обнаружили никаких признаков вирусной инфекции, такой как японский энцефалит, денге или чикунгунья. Тесты пациентов на COVID-19 также дали отрицательный результат.

Вспышка неизвестного заболевания проходит в штате на фоне увеличивающегося количества случаев коронавирусной инфекции. Андхра-Прадеш оказался одним из наиболее пострадавших штатов: с момента начала пандемии здесь было зарегистрировано более 800 000 случаев COVID-19. 

Тем временем в Сенегале у сотен человек тоже диагностируют неведомое заболевание. Но другое. 

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