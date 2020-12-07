В Индии 380 человек госпитализировали из-за неизвестной болезни

На юго-востоке Индии свирепствует неизвестная болезнь. Как сообщают местные власти, уже госпитализировано около 380 человек, один из которых скончался.
Первые случаи заболевания были выявлены на выходных в городе Элуру в штате Андхра-Прадеш. По словам врачей, пациенты страдают от симптомов, варьирующихся от тошноты и тревоги до припадков, судорог и потери сознания.
At least one person has died and 200 others have been hospitalized due to an unidentified illness in the southern Indian state of Andhra Pradesh. Since Saturday, patients have experienced symptoms ranging from nausea and anxiety to loss of consciousness. https://t.co/3eXocy0r1D— The Associated Press (@AP) December 7, 2020
45-летний мужчина, который находился в больнице с симптомами, похожими на эпилепсию, скончался в воскресенье вечером. Медики и ученые пытаются установить причину заболевания.
Пробы воды из пораженных районов пока не показали никаких признаков загрязнения, хотя считается, что больные собирали воду из одного и того же источника.
Согласно сообщению, опубликованному департаментом здравоохранения Андхра-Прадеш, первоначальные анализы крови не обнаружили никаких признаков вирусной инфекции, такой как японский энцефалит, денге или чикунгунья. Тесты пациентов на COVID-19 также дали отрицательный результат.
Вспышка неизвестного заболевания проходит в штате на фоне увеличивающегося количества случаев коронавирусной инфекции. Андхра-Прадеш оказался одним из наиболее пострадавших штатов: с момента начала пандемии здесь было зарегистрировано более 800 000 случаев COVID-19.
Тем временем в Сенегале у сотен человек тоже диагностируют неведомое заболевание. Но другое.