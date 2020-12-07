В Индии 380 человек госпитализировали из-за неизвестной болезни

На юго-востоке Индии свирепствует неизвестная болезнь. Как сообщают местные власти, уже госпитализировано около 380 человек, один из которых скончался.

Первые случаи заболевания были выявлены на выходных в городе Элуру в штате Андхра-Прадеш. По словам врачей, пациенты страдают от симптомов, варьирующихся от тошноты и тревоги до припадков, судорог и потери сознания.