В Индии родился малыш с четырьмя руками и ногами: видео

Жительница штата Бихар в восточной части Индии 17 января родила необычного ребенка: у него четыре руки и четыре ноги. Роды прошли путем кесарева сечения. Пол малыша не разглашается.
Врачи говорят о пожизненной инвалидности в лучшем случае – скорее всего, ребенок даже не проживет долго. Но сейчас это никого не смущает. Мать принимает поздравления, а малыш обрел множество почитателей: в больницу стекаются люди, считающие его воплощением божества. Они приносят семье щедрые подношения.
Аномалия является одной из форм сиамских близнецов. Однако семья с этим не согласна: отец новорожденного напоминает, что его жена регулярно ходила на осмотры, и УЗИ не показывало никаких отклонений. Виновниками столь странной анатомии он называет врачей, не оказавших женщине должного внимания.
Между тем для Индии это – не такой уж редкий случай. Плохая экология все чаще становится причиной неправильного развития эмбриона – как у людей, так и у зверей.