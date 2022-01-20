В Индии родился малыш с четырьмя руками и ногами: видео

Жительница штата Бихар в восточной части Индии 17 января родила необычного ребенка: у него четыре руки и четыре ноги. Роды прошли путем кесарева сечения. Пол малыша не разглашается.

Врачи говорят о пожизненной инвалидности в лучшем случае – скорее всего, ребенок даже не проживет долго. Но сейчас это никого не смущает. Мать принимает поздравления, а малыш обрел множество почитателей: в больницу стекаются люди, считающие его воплощением божества. Они приносят семье щедрые подношения.