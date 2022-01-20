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Жизнь планеты

В Индии родился малыш с четырьмя руками и ногами: видео

Анастасия Баринова
20 января 2022
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Местные жители считают его воплощением божества.

Жительница штата Бихар в восточной части Индии 17 января родила необычного ребенка: у него четыре руки и четыре ноги. Роды прошли путем кесарева сечения. Пол малыша не разглашается.

Врачи говорят о пожизненной инвалидности в лучшем случае – скорее всего, ребенок даже не проживет долго. Но сейчас это никого не смущает. Мать принимает поздравления, а малыш обрел множество почитателей: в больницу стекаются люди, считающие его воплощением божества. Они приносят семье щедрые подношения.

Аномалия является одной из форм сиамских близнецов. Однако семья с этим не согласна: отец новорожденного напоминает, что его жена регулярно ходила на осмотры, и УЗИ не показывало никаких отклонений. Виновниками столь странной анатомии он называет врачей, не оказавших женщине должного внимания.

Между тем для Индии это – не такой уж редкий случай. Плохая экология все чаще становится причиной неправильного развития эмбриона – как у людей, так и у зверей.

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