В Индии спасли слоненка, упавшего в 5-метровый колодец: видео

Слоненок свалился в колодец в районе города Маюрбхандж в штате Одиша 9 апреля. По свидетельствам очевидцев, глубина колодца составляет около 4,5 метров, а диаметр не позволял спуститься в яму спасателям, чтобы связать животное и вытащить наружу.

К мероприятию был подключен экскаватор, который работал на глазах у десятков местных жителей, пришедших посмотреть, чем закончится история.