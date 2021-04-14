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Жизнь планеты

В Индии спасли слоненка, упавшего в 5-метровый колодец: видео

National Geographic Россия
14 апреля 2021
Детеныш жив и сильно не пострадал.

Слоненок свалился в колодец в районе города Маюрбхандж в штате Одиша 9 апреля. По свидетельствам очевидцев, глубина колодца составляет около 4,5 метров, а диаметр не позволял спуститься в яму спасателям, чтобы связать животное и вытащить наружу.

К мероприятию был подключен экскаватор, который работал на глазах у десятков местных жителей, пришедших посмотреть, чем закончится история.

В конечном итоге спасателям удалось добраться до животного и вытащить его из ямы.

Сотрудники природоохранных организаций пообещали осмотреть животное и позаботиться о нем, прежде чем выпустить обратно в дикую природу.

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