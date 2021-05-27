В Индийском океане появится «мусорный курорт»

Архитекторы из британской студии Margot Krasojević придумали отличный способ борьбы с мусором, который скапливается в Мировом океане: он будет использован для создания плавучего курорта. Искусственный остров, получивший название Recycled Ocean Plastic Resort, будет расположен в Индийском океане, в районе австралийской Территории Кокосовых островов (Килинг).

Автор проекта Марго Красоевич описывает свой замысел так: «Отель представляет собой легкую натяжную конструкцию, похожую на паруса, которые можно натянуть на гибкий каркас из углеродного волокна. Фундамент будет сложным, и нам нужно что-то, что позволит его закрепить».

«Суша» будет состоять из мешков, заполненных переработанным пластиком, собранным в океане. Мешки будут соединены при помощи сетки из синтетического каучука. Этот материал сможет реагировать на изменения уровня океана: при его подъеме он будет впитывать воду, а по окончании паводка возвращать ее обратно. Такая система сделает остров более устойчивым, создаст барьер и поможет предотвращать наводнения.