В Индийском океане появится «мусорный курорт»

Архитекторы из британской студии Margot Krasojević придумали отличный способ борьбы с мусором, который скапливается в Мировом океане: он будет использован для создания плавучего курорта. Искусственный остров, получивший название Recycled Ocean Plastic Resort, будет расположен в Индийском океане, в районе австралийской Территории Кокосовых островов (Килинг).
Автор проекта Марго Красоевич описывает свой замысел так: «Отель представляет собой легкую натяжную конструкцию, похожую на паруса, которые можно натянуть на гибкий каркас из углеродного волокна. Фундамент будет сложным, и нам нужно что-то, что позволит его закрепить».
«Суша» будет состоять из мешков, заполненных переработанным пластиком, собранным в океане. Мешки будут соединены при помощи сетки из синтетического каучука. Этот материал сможет реагировать на изменения уровня океана: при его подъеме он будет впитывать воду, а по окончании паводка возвращать ее обратно. Такая система сделает остров более устойчивым, создаст барьер и поможет предотвращать наводнения.
[Immediate release] Recycled Ocean Plastic Resort, Reclaimed Ocean plastic hotel by Margot Krasojević Architects#poweredbyv2com— v2com_newswire (@v2com_newswire) May 10, 2021
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Остров будет крепиться ко дну специально разработанной якорной системой по аналогии с нефтяными платформами. Также будет высажено множество мангровых деревьев, которые не только украсят ландшафт, но и гармонично вплетутся в конструкцию, укрепляя ее.
Проект финансируется одной из горнодобывающих компаний ЮАР, которая хочет внести свой вклад в экологию. Планируется, что первых гостей курорт примет в 2025 году. Размер острова не сообщается: архитектор не исключает, что он будет «расти», поскольку «строительного материала» в океане с каждым днем становится все больше.