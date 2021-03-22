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Жизнь планеты

В Исландии пробудился вулкан, спавший 6000 лет: фото и видео

National Geographic Россия
22 марта 2021
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Фото: Icelandic Meteorological Office
Он находится в 40 километрах от Рейкьявика.

19 марта в Исландии произошло извержение вулкана Фаградальсфьядль, который находился в спящем состоянии около шести тысяч лет. Вулкан находится в 40 километрах от исландской столицы на полуострове Рейкьянес. 

В стране был объявлен режим ЧС и приостановлено авиасообщение, однако уже к вечеру субботы вулкан заметно утих. Несмотря на предостережения властей, Фаградальсфьядль быстро стал точкой притяжения для туристов, которые сделали извергающуюся гору звездой соцсетей. 

Эксперты отмечают низкую активность фонтана лавы и отсутствие вулканического пепла, но в непосредственной близости от вулкана концентрация опасных газов все еще превышает нормальный уровень.

Регион находится под усиленным наблюдением в течение нескольких недель после того, как 24 февраля на окраине Рейкьявика было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,7, за которым последовало необычно большое количество небольших подземных толчков — более 50 000. 

В настоящее время извержение продолжается. Следить за ним можно в круглосуточной онлайн-трансляции

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