В Исландии пробудился вулкан, спавший 6000 лет: фото и видео

19 марта в Исландии произошло извержение вулкана Фаградальсфьядль, который находился в спящем состоянии около шести тысяч лет. Вулкан находится в 40 километрах от исландской столицы на полуострове Рейкьянес.
В стране был объявлен режим ЧС и приостановлено авиасообщение, однако уже к вечеру субботы вулкан заметно утих. Несмотря на предостережения властей, Фаградальсфьядль быстро стал точкой притяжения для туристов, которые сделали извергающуюся гору звездой соцсетей.
Эксперты отмечают низкую активность фонтана лавы и отсутствие вулканического пепла, но в непосредственной близости от вулкана концентрация опасных газов все еще превышает нормальный уровень.
Регион находится под усиленным наблюдением в течение нескольких недель после того, как 24 февраля на окраине Рейкьявика было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,7, за которым последовало необычно большое количество небольших подземных толчков — более 50 000.
В настоящее время извержение продолжается. Следить за ним можно в круглосуточной онлайн-трансляции.