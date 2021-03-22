В Исландии пробудился вулкан, спавший 6000 лет: фото и видео

19 марта в Исландии произошло извержение вулкана Фаградальсфьядль, который находился в спящем состоянии около шести тысяч лет. Вулкан находится в 40 километрах от исландской столицы на полуострове Рейкьянес.

В стране был объявлен режим ЧС и приостановлено авиасообщение, однако уже к вечеру субботы вулкан заметно утих. Несмотря на предостережения властей, Фаградальсфьядль быстро стал точкой притяжения для туристов, которые сделали извергающуюся гору звездой соцсетей.