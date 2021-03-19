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Жизнь планеты

В Испании разрешили эвтаназию

National Geographic Россия
19 марта 2021
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Фото: Wikimedia Commons
Ожидается, что соответствующий закон вступит в силу в июне 2021 года.

Испания приняла закон о легализации эвтаназии, став четвертой страной в Европе, которая позволяет людям при определенных обстоятельствах покончить с собой.

Нижняя палата парламента Испании одобрила закон при поддержке центристских и левых партий в четверг, 18 марта. 

Закон позволяет взрослым с «серьезными и неизлечимыми» заболеваниями, которые вызывают «невыносимые страдания», лишить себя жизни при помощи одобренных медицинских препаратов. 

Закон регулирует не только эвтаназию как прямое введение пациенту смертельного вещества медицинским работником, но и ассистированный суицид, когда врач предоставляет пациенту все необходимое для самостоятельного ухода из жизни.

До принятия закона помощь кому-либо в уходе из жизни в Испании потенциально каралась тюремным заключением на срок до 10 лет.

«Сегодня мы стали более гуманной, справедливой и свободной страной. Закон об эвтаназии, широко востребованный обществом, наконец, стал реальностью», — Педро Санчес, премьер-министр Испании.

Законодатели приняли закон при 202 голосах «за», 141 голосе против и двух воздержавшихся. Крайне правая партия Vox заявила, что будет оспаривать закон в Конституционном суде Испании. Против также выступили другие правые силы в парламенте и религиозные группы. 

В законе говорится, что пациент, желающий провести эвтаназию должен быть совершеннолетним гражданином Испании или законным резидентом; быть «полностью осведомленным при принятии осознанного решения»; подать два письменных запроса с интервалом в 15 дней. 

Врач может отклонить запрос, если требования не были соблюдены. При одобрении запрос должен быть подтвержден еще одним медработником и оценочной организацией. Любой медик может отказаться от участия в процедуре на основании убеждений. 

Эвтаназия является либо законной, либо санкционированной судами в Бельгии, Канаде, Люксембурге, Колумбии и Нидерландах. Также она допускается в разной форме в швейцарском кантоне Цюрих и в некоторых штатах США. 

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