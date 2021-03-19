В Испании разрешили эвтаназию

Испания приняла закон о легализации эвтаназии, став четвертой страной в Европе, которая позволяет людям при определенных обстоятельствах покончить с собой.

Нижняя палата парламента Испании одобрила закон при поддержке центристских и левых партий в четверг, 18 марта.

Закон позволяет взрослым с «серьезными и неизлечимыми» заболеваниями, которые вызывают «невыносимые страдания», лишить себя жизни при помощи одобренных медицинских препаратов.

Закон регулирует не только эвтаназию как прямое введение пациенту смертельного вещества медицинским работником, но и ассистированный суицид, когда врач предоставляет пациенту все необходимое для самостоятельного ухода из жизни.

До принятия закона помощь кому-либо в уходе из жизни в Испании потенциально каралась тюремным заключением на срок до 10 лет.