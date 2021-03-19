В Испании разрешили эвтаназию

Испания приняла закон о легализации эвтаназии, став четвертой страной в Европе, которая позволяет людям при определенных обстоятельствах покончить с собой.
Нижняя палата парламента Испании одобрила закон при поддержке центристских и левых партий в четверг, 18 марта.
Закон позволяет взрослым с «серьезными и неизлечимыми» заболеваниями, которые вызывают «невыносимые страдания», лишить себя жизни при помощи одобренных медицинских препаратов.
Закон регулирует не только эвтаназию как прямое введение пациенту смертельного вещества медицинским работником, но и ассистированный суицид, когда врач предоставляет пациенту все необходимое для самостоятельного ухода из жизни.
До принятия закона помощь кому-либо в уходе из жизни в Испании потенциально каралась тюремным заключением на срок до 10 лет.
Законодатели приняли закон при 202 голосах «за», 141 голосе против и двух воздержавшихся. Крайне правая партия Vox заявила, что будет оспаривать закон в Конституционном суде Испании. Против также выступили другие правые силы в парламенте и религиозные группы.
В законе говорится, что пациент, желающий провести эвтаназию должен быть совершеннолетним гражданином Испании или законным резидентом; быть «полностью осведомленным при принятии осознанного решения»; подать два письменных запроса с интервалом в 15 дней.
Врач может отклонить запрос, если требования не были соблюдены. При одобрении запрос должен быть подтвержден еще одним медработником и оценочной организацией. Любой медик может отказаться от участия в процедуре на основании убеждений.
Эвтаназия является либо законной, либо санкционированной судами в Бельгии, Канаде, Люксембурге, Колумбии и Нидерландах. Также она допускается в разной форме в швейцарском кантоне Цюрих и в некоторых штатах США.