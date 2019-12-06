В испанском отеле установили рождественскую елку за 14 миллионов евро

Британская художница Дебби Уингхэм (Debbie Wingham) вручную сделала 500 роскошных украшений для 5,8-метровой рождественской елки, установленной в пятизвездочном отеле Kempinski Bahia в испанской Марбелье. По словам художницы, сперва она запаниковала, осознав размер дерева — для размещения елки в здании даже использовался подъемный кран. Однако Уингхэм справилась с поставленной задачей и заявила, что украшенное ей дерево бьет предыдущий рекорд самой дорогой рождественской ели в мире.

На это творение у художницы ушло около месяца. Она использовала винтажную кожу, мех норки и дорогие украшения от Bvlgari, Cartier, Van Cleef & Arpels и Chanel. На ель даже повесили настоящие яйца страусов (Struthio camelus) и эму (Dromaius novaehollandiae) — огромной птицы отряда казуарообразных (австралийских страусов). Их покрыли сусальным золотом и бриллиантовой крошкой.