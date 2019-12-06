В испанском отеле установили рождественскую елку за 14 миллионов евро

Британская художница Дебби Уингхэм (Debbie Wingham) вручную сделала 500 роскошных украшений для 5,8-метровой рождественской елки, установленной в пятизвездочном отеле Kempinski Bahia в испанской Марбелье. По словам художницы, сперва она запаниковала, осознав размер дерева — для размещения елки в здании даже использовался подъемный кран. Однако Уингхэм справилась с поставленной задачей и заявила, что украшенное ей дерево бьет предыдущий рекорд самой дорогой рождественской ели в мире.
На это творение у художницы ушло около месяца. Она использовала винтажную кожу, мех норки и дорогие украшения от Bvlgari, Cartier, Van Cleef & Arpels и Chanel. На ель даже повесили настоящие яйца страусов (Struthio camelus) и эму (Dromaius novaehollandiae) — огромной птицы отряда казуарообразных (австралийских страусов). Их покрыли сусальным золотом и бриллиантовой крошкой.
Is This the World’s Most Expensive Christmas Tree? @Kempinski - https://t.co/FXWkqQBOwH pic.twitter.com/D3iVBwA1Z3— HHD Magazine (@HHDMagazine) December 2, 2019
Кроме богато украшенных яиц на ели сверкают три тысячи кристаллов Swarovski, фигурки щелкунчиков, инкрустированные сапфирами и бриллиантами, а также декорированные Cartier елочные шары. На ветвях дерева также висят:
- трехкаратный розовый бриллиант, стоимость которого оценивается в 2,4 миллиона евро;
- овальный красный алмаз стоимостью около 5 миллионов евро;
- девять трехкаратных черных бриллиантов, цена которых приблизительно равна 532 500 евро.
Рождественское дерево охраняется круглосуточно — это неудивительно, ведь ее стоимость оценивается в 14,18 миллиона евро. Предыдущий рекорд, зафиксированный Книгой рекордов Гиннесса в 2010 году, принадлежит ели из отеля Emirates Palace в Абу-Даби (ОАЭ) — ее стоимость оценивалась в 11 026 900 долларов (9,94 миллиона евро). Ее «наряд» состоял из 181 украшения, а в высоту она вдвое превышала потенциальную рекордсменку — 13,1 метр.