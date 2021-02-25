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Жизнь планеты

В Италии около 200 захороненных гробов унесло в море

25 февраля 2021
Это произошло в курортном городке Камолья в провинции Лигурия на северо-западе страны.

Оползень случился в понедельник днем, уничтожив часть городского кладбища, унеся в обрыв около 200 гробов и разрушив две часовни на месте захоронений. Сообщается, что оползень стал результатом береговой эрозии, усугубленной недавними штормами в Лигурии. 

К месту происшествия были направлены бригады водолазов пожарной части и катера береговой охраны, а также вертолет пожарной части. Некоторые обломки гробов и человеческие останки море вынесло на каменистый пляж курорта, другие находятся в море. Водолазы ведут работы по их извлечению и доставке в порт Камольи.

Многие местные жители, потерявшие могилы своих близких, выразили свое возмущение случившимся и обвинили местные власти за недостаточные усилия по укреплению утеса, на котором располагается кладбище. 

Герман Зоппи, один из жителей Камоли, заявил, что его давно раздражал тот факт, что чиновники продолжали продавать участки на этом кладбище – и теперь часть из похороненных там оказалась в морской пучине. 

«Я потерял бабушку, даже не знаю, найдем ли мы ее снова. А теперь пытаюсь понять, не исчезла ли могила отца», — Герман Зоппи.

Мэр города Франческо Оливар рассказал, что кладбище было открыто на склоне утеса около 150 лет назад. По его словам, некоторое время велись работы по укреплению утеса. 

Он заявил, что кладбище было закрыто для посещения в день обрушения, поэтому удалось избежать жертв. Накануне в районе кладбища по звукам можно было догадаться о небезопасных геологических процессах, происходящих в породах под могильниками. По словам Оливара, кладбище было закрыто из-за мер предосторожности, но предсказать случившегося никто точно не мог. 

Видеозапись, сделанная в момент обрушения, свидетельствует о том, что полностью безлюдным кладбище в тот день все же не было. 

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