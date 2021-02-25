В Италии около 200 захороненных гробов унесло в море

Оползень случился в понедельник днем, уничтожив часть городского кладбища, унеся в обрыв около 200 гробов и разрушив две часовни на месте захоронений. Сообщается, что оползень стал результатом береговой эрозии, усугубленной недавними штормами в Лигурии.

К месту происшествия были направлены бригады водолазов пожарной части и катера береговой охраны, а также вертолет пожарной части. Некоторые обломки гробов и человеческие останки море вынесло на каменистый пляж курорта, другие находятся в море. Водолазы ведут работы по их извлечению и доставке в порт Камольи.