В Италии продолжается распродажа домов за 1 евро

Бивона — это маленький городок в глубине Сицилии. За последние 40 лет население городка уменьшилось в два раза и на сегодняшний день составляет 3800 жителей. Чтобы подсластить сделку власти Бивоны предлагают потенциальным покупателям пустующих и полуразрушенных объектов недвижимости налоговые льготы.

После покупки новый хозяин здания должен внести депозит в размере 2500 евро и задекларировать намерения по поводу его предполагаемого использования. Оно может быть любым: от дома для отдыха на отпуске до постоянного места жительства или ремесленной мастерской.