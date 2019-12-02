В Италии продолжается распродажа домов за 1 евро

Власти небольших итальянских городов и деревень придумали неординарный способ остановить депопуляцию: для привлечения новых жителей они выставляют на продажу заброшенные дома за символическую сумму в 1 евро. Ограничиться столь малой суммой все же не получится — покупателю придется вложить некий капитал в жилье, но зачастую речь идет о вполне приемлемых деньгах.
Бивона — это маленький городок в глубине Сицилии. За последние 40 лет население городка уменьшилось в два раза и на сегодняшний день составляет 3800 жителей. Чтобы подсластить сделку власти Бивоны предлагают потенциальным покупателям пустующих и полуразрушенных объектов недвижимости налоговые льготы.
После покупки новый хозяин здания должен внести депозит в размере 2500 евро и задекларировать намерения по поводу его предполагаемого использования. Оно может быть любым: от дома для отдыха на отпуске до постоянного места жительства или ремесленной мастерской.
Муссомели — город покрупнее, расположенный в Сицилии и нацеленный на то, чтобы потенциальным иностранным покупателям было легче найти дом своей мечты (за то же 1 евро). Современный веб-сайт содержит интерактивную карту с подробной информацией на английском языке о каждом здании.
Предлагаемые дома — в основном заброшенные каменные коттеджи, находящиеся в разном состоянии. В Муссомели требуется залог в 5000 евро и оплата комиссии в размере 400 евро агентству недвижимости. За эту плату агентство проведет вас по домам и окрестностям и организует необходимые документы.
Каммарата – сицилийский город с населением, равным 6 тысячам человек. Здесь на выбор предлагается 12 объектов недвижимости стоимостью 1 евро. В начале ноября был запущен сайт на английском языке, на котором представлены дома на продажу.
Самбука — это маленькая сицилийская деревня; заместитель мэра Самбуки заявил, что пытается не сойти с ума, круглосуточно отвечая на звонки потенциальных покупателей, многие из которых говорят на английском языке (которым заммэра владеет не очень хорошо).
В Самбуке предлагаются на выбор 17 домов, но условия более жесткие, чем в предыдущих городах: новые владельцы должны взять на себя обязательство отремонтировать недвижимость, вложив не менее 15 тысяч евро. В сделку также входит залоговый депозит в размере 5 тысяч евро.
Цунголи — это крошечная сельская деревня в регионе Кампания, недалеко от Неаполя и побережья Амальфи. Она собрала целевую группу из молодых англоговорящих добровольцев для обработки запросов из-за рубежа.
Потенциальным покупателям предлагается заполнить форму заявки на сайте, после чего они должны взять обязательство отремонтировать дом в течение трех лет и предоставить подробную информацию о планах на недвижимость.
Для ремонтных работ предусмотрены налоговые вычеты до 85 процентов. Но, конечно, есть подвох — вам нужно начать работу в течение нескольких месяцев после покупки и заплатить возвращаемый гарантийный депозит в размере 2000 евро.
Оллолаи — городок в сельскохозяйственном районе Сардинии, разместивший объявление о продаже недвижимости за 1 евро одним из первых (еще в январе 2018 года).
Здесь на выбор предоставляется 200 заброшенных домов, однако в их ремонт нужно вложить уже 30 тысяч евро, выполнив работы за три года. Продать отреставрированный дом можно лишь через пять лет.