В Израиле нашли клад с золотыми монетами эпохи Аббасидов

Волонтеры, участвовавшие в археологических раскопках в центре Израиля, нашли 425 золотых монет, которые пролежали в глиняном сосуде 1100 лет. Общий вес монет, сделанных из золота 999-й пробы, составляет 845 граммов.
Большая часть денег относится к раннему исламскому периоду, когда регион был частью халифата Аббасидов. По словам археологов, найденных монет хватило бы, чтобы купить роскошный дом в одном из городов халифата. Кому принадлежал тайник, и почему за ним не вернулись, остается загадкой.
"The person who buried this treasure 1,100 years ago must have expected to retrieve it"— BBC News (World) (@BBCWorld) August 24, 2020
Israeli youths unearth 425 gold coins from Abbasid era https://t.co/ZnNCNBZl4J
Роберт Кул, эксперт по монетам, объяснил, что тайник состоял из полных золотых динаров, а также 270 маленьких вырезок из золота — кусочков динаров, использовавшихся в качестве «мелочи».
Он добавил, что одна из вырезок представляет собой фрагмент золотого солида византийского императора Феофила, отчеканенного в Константинополе, что является редким материальным свидетельством непрерывных связей между двумя соперничающими империями в этот период.
Абассидский халифат, существовавший с с 750 по 945 и с 1194 по 1258 год, в период наивысшего расцвета охватывал территории современных арабских стран Азии, часть Средней Азии, Египет, Иран, Северную Африку и Индию.
Это не первый крупный клад, найденный в 2020 году — ранее в Йеллоустоуне нашли клад на $3 000 000. Коллекционер Форрест Фенн спрятал его там 10 лет назад. А обнаруженный несколько лет назад кельтский клад золотых монет недавно внесли в Книгу рекордов Гиннеса.