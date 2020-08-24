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Жизнь планеты

В Израиле нашли клад с золотыми монетами эпохи Аббасидов

Михаил Сысоев
24 августа 2020
Кто сделал тайник и почему не вернулся за ним, неизвестно.

Волонтеры, участвовавшие в археологических раскопках в центре Израиля, нашли 425 золотых монет, которые пролежали в глиняном сосуде 1100 лет. Общий вес монет, сделанных из золота 999-й пробы, составляет 845 граммов.

Большая часть денег относится к раннему исламскому периоду, когда регион был частью халифата Аббасидов. По словам археологов, найденных монет хватило бы, чтобы купить роскошный дом в одном из городов халифата. Кому принадлежал тайник, и почему за ним не вернулись, остается загадкой.

«Золотые монеты в таком большом количестве, встречаются крайне редко. Мы почти никогда не находим их при археологических раскопках, учитывая, что золото всегда было чрезвычайно ценно, переплавлялось и повторно использовалось из поколения в поколение», — руководители раскопок Лиат Надав-Зив и Эли Хаддад.

Роберт Кул, эксперт по монетам, объяснил, что тайник состоял из полных золотых динаров, а также 270 маленьких вырезок из золота — кусочков динаров, использовавшихся в качестве «мелочи».

Он добавил, что одна из вырезок представляет собой фрагмент золотого солида византийского императора Феофила, отчеканенного в Константинополе, что является редким материальным свидетельством непрерывных связей между двумя соперничающими империями в этот период.

Абассидский халифат, существовавший с с 750 по 945 и с 1194 по 1258 год, в период наивысшего расцвета охватывал территории современных арабских стран Азии, часть Средней Азии, Египет, Иран, Северную Африку и Индию.

Это не первый крупный клад, найденный в 2020 году — ранее в Йеллоустоуне нашли клад на $3 000 000. Коллекционер Форрест Фенн спрятал его там 10 лет назад. А обнаруженный несколько лет назад кельтский клад золотых монет недавно внесли в Книгу рекордов Гиннеса.

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