В Израиле нашли клад с золотыми монетами эпохи Аббасидов

Роберт Кул, эксперт по монетам, объяснил, что тайник состоял из полных золотых динаров, а также 270 маленьких вырезок из золота — кусочков динаров, использовавшихся в качестве «мелочи».

Он добавил, что одна из вырезок представляет собой фрагмент золотого солида византийского императора Феофила, отчеканенного в Константинополе, что является редким материальным свидетельством непрерывных связей между двумя соперничающими империями в этот период.

Абассидский халифат, существовавший с с 750 по 945 и с 1194 по 1258 год, в период наивысшего расцвета охватывал территории современных арабских стран Азии, часть Средней Азии, Египет, Иран, Северную Африку и Индию.

Это не первый крупный клад, найденный в 2020 году — ранее в Йеллоустоуне нашли клад на $3 000 000. Коллекционер Форрест Фенн спрятал его там 10 лет назад. А обнаруженный несколько лет назад кельтский клад золотых монет недавно внесли в Книгу рекордов Гиннеса.