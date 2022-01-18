В Израиле теперь производят филе лосося на растительной основе

Израильский стартап в сфере пищевых технологий Plantish впервые познакомил потребителей со своим флагманским продуктом – структурированным филе лосося на растительной основе. В компании утверждают, что продукт неотличим от «оригинала»: он имеет вкус, внешний вид и текстуру настоящего лосося.

«Это филе лосося обладает той же питательной ценностью, что и настоящая рыба – с высоким содержанием белка, омега-3 и омега-6 жирных кислот и витаминов группы В, но без ртути, антибиотиков, гормонов, микропластика и токсинов, часто встречающихся в океане или на рыбных фермах», – говорится в релизе компании.

В Plantish заявили, что из-за потребительского спроса компания выбрала сложное производство цельных кусков лосося, а не фарша: примерно 80% лосося потребляется в виде целой рыбы или филе.