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Жизнь планеты

В Израиле теперь производят филе лосося на растительной основе

National Geographic Россия
18 января 2022
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В компании уверяют, что продукт полностью имитирует вкус настоящей рыбы.

Израильский стартап в сфере пищевых технологий Plantish впервые познакомил потребителей со своим флагманским продуктом – структурированным филе лосося на растительной основе. В компании утверждают, что продукт неотличим от «оригинала»: он имеет вкус, внешний вид и текстуру настоящего лосося. 

«Это филе лосося обладает той же питательной ценностью, что и настоящая рыба – с высоким содержанием белка, омега-3 и омега-6 жирных кислот и витаминов группы В, но без ртути, антибиотиков, гормонов, микропластика и токсинов, часто встречающихся в океане или на рыбных фермах», – говорится в релизе компании.

В Plantish заявили, что из-за потребительского спроса компания выбрала сложное производство цельных кусков лосося, а не фарша: примерно 80% лосося потребляется в виде целой рыбы или филе.

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«Использование нужных растительных белков для получения правильной волокнистой структуры мяса – ключ к успеху в получении удовольствия от еды. Это сделает продукт подходящей заменой для общественного питания, ресторанов и розничной торговли», – говорится в сообщении компании.

Стартап Plantish был основан в середине 2021 года Офеком Роном, бывшим генеральным директором израильской организации Vegan Friendly. Компании удалось привлечь около двух миллионов долларов в виде инвестиций.

«Мы существуем, чтобы спасти океаны и устранить потребность в потреблении морских животных, предлагая более устойчивые, более питательные и более вкусные варианты рыбы», – Офек Рон.

Стартап заявляет, что к концу 2022 года продукт будет доступен в отдельных избранных точках, а массовое производство начнется в 2024 году. 

Согласно отчету Good Food Institute за июнь 2021 года, Plantish является одной из примерно 90 компаний по всему миру, работающих в индустрии морепродуктов на растительной основе, а еще около дюжины разрабатывают культивируемые морепродукты или рыбу, изготовленную из клеток животных.

Рынок морепродуктов на растительной основе все еще невелик по сравнению с мясной промышленностью на растительной основе, отмечается в отчете Good Food Institute, но продажи в ближайшие годы «могут вырасти на 221 миллион долларов, если эта категория сможет захватить ту же долю рынка».

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