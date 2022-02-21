В Израиле вырастили самую большую клубнику в мире

Ягода, выращенная братьями Ариэль, весит 289 граммов.

Двое братьев из Израиля вырастили самую большую клубнику в мире. Ягода длиной 18 сантиметров и весом 289 граммов попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Гигантская клубника сорта Илан выросла в феврале прошлого года на плантации семьи Ариэль, расположенной в поселении Кадима-Цоран. Увидев ягоду, братья решили взвесить ее — она оказалась на 100 граммов тяжелее iPhone XR (почему для сравнения выбрали именно его, неизвестно; от себя добавим, что такая клубника весит в 2-3 раза больше, чем, например, новорожденный котенок).

Длина клубники составила 18 сантиметров, толщина — 4 сантиметра, а окружность — 34 сантиметра.

Поняв, что вес ягоды превышает установленный мировой рекорд, братья разместили заявку на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса. Чтобы клубника не испортилась к приезду представителя книги, ее заморозили. Решение оказалось правильным: рекорд зарегистрировали лишь спустя год. На взвешивании ягоды присутствовал создатель сорта Илан.

Предыдущая клубника-рекордсменка была выращена фермером из японского городка Фукуока в 2015 году. Она весила 250 граммов, а после регистрации рекорда ягоду съела дочь фермера.

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