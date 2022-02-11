В каких странах люди больше всего зависят от смартфонов?

В исследовании приняли участие пользователи из 24 стран.

Новое исследование выявило страны с самым высоким уровнем зависимости от смартфонов. Эксперты из Университета Макгилла собрали данные об использовании смартфонов в период с 2014 по 2020 год от почти 34 тысяч участников из 24 стран мира. Россия не вошла в выборку.

Они обнаружили, что в Китае, Саудовской Аравии и Малайзии самые высокие показатели использования смартфонов, а в Германии и Франции – самые низкие.

«Мы провели метаанализ проблемного использования смартфонов, сосредоточив внимание на молодых людях. В период с 2014 по 2020 год во всем мире увеличилось количество "проблемных" пользователей смартфонов, и мы ожидаем, что эта тенденция сохранится», – авторы исследования.

Для своей работы команда изучила 81 ранее опубликованное исследование использования смартфонов подростками и молодыми людьми, все они основаны на шкале зависимости от смартфона (SAS).

Исследователи поясняют, что SAS является наиболее широко используемым показателем зависимости от смартфонов. Шкала дает представление о проблемах пользователей в повседневной жизни, потере контроля и симптомах отмены.

Участникам исследования было от 15 до 35 лет, хотя средний общий возраст составлял 28,8 года. Большинство участников были женщинами (60 процентов). Исследователи присвоили каждой стране баллы за проблемное использование смартфонов от 10 до 60. Китай занял первое место, набрав 36 баллов из 60.

Полностью рейтинг стран по «смартфонозависимости» выглядит следующим образом:

Китай (36,18 балла) Саудовская Аравия (35,73) Малайзия (35,43) Бразилия (32,0) Южная Корея (31,62) Иран (31,52) Канада (31,11) Турция (30,92) Египет (29,54) Непал (29,41) Италия (28,82) Австралия (28,61) Израиль (28,29) Сербия (28,16) Япония (27,71) Великобритания (27,69) Индия (27,2) США (26,68) Румыния (25,52) Нигерия (24,73) Бельгия (24,24) Швейцария (23,45) Франция (20,29) Германия (18,44)

Карта, показывающая зависимость от смартфонов пользователей из разных стран Фото: McGill University

В целом результаты показали, что проблемное использование смартфонов растет во всем мире, что может иметь «психологические последствия».

«Поскольку организации отслеживают объективные показатели, такие как владение смартфоном и экранное время пользователя, также важно оценивать субъективные аспекты и психологические последствия этого распространения. Мы надеемся, что наши результаты помогут исследователям количественно оценить и предсказать проблемное использование смартфонов во всем мире», – пишут исследователи.

Авторы работы также запустили сайт, где пользователи могут пройти тест и оценить свою зависимость от смартфонов по сравнению с другими пользователями по всему миру. Сайт также содержит рекомендации для людей, которые хотят сократить свое экранное время, и изучить альтернативные и потенциально более здоровые занятия.

Совсем недавно ученые заявили, что мир находится на пороге эпидемии близорукости – и дело тут не только в смартфонах.