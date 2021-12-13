Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Жизнь планеты

В каком государстве больше всего часовых поясов?

Анастасия Баринова
13 декабря 2021
clock-3222267_1280.jpg
Фото: Pixabay
bora-bora-680114_1280.jpg
Фото: Pixabay
paris-4793193_1280.jpg
Фото: Pixabay
В России – 11 часовых поясов, но это не мировой рекорд.

Время в России регулируется федеральным законом «Об исчислении времени»: в соответствии с ним с 26 октября 2014 года установлено 11 часовых зон. Вторая по площади страна мира, Канада, располагается в шести часовых поясах, а в Китае на официальном уровне установлен один часовой пояс для всех его регионов.

Зато на территории Великобритании находится «самый главный» меридиан и девять часовых поясов: самая западная точка расположена на острове Питкерн (UTC -8), а самая восточная – на острове Диего Гарсиа в Индийском океане (UTC+6). Но рекордсменом по количеству часовых поясов является Франция.

/upload/iblock/ec0/ec0853ead7e0806e43ab2d755579c307.jpg
Читайте такжеИз Испании в Португалию на зиплайне: путешествие в прошлое

Сама по себе страна, граничащая с Люксембургом, Бельгией и Германией, уместилась в один часовой пояс. Однако в совокупности с заморскими департаментами и регионами (Département et région d'outre-mer) государство Франция вмещает в себя 12 часовых поясов.

Как напоминает Ассоциация туроператоров России, всего у Франции – пять заморских департаментов: в Южной Америке, Карибском бассейне, Северной Атлантике и Индийском океане. Числясь «особыми территориями» Евросоюза, они являются полноценной частью Франции; на их территории в ходу евро, а департаменты участвуют в выборах членов Европарламента.

Самая западная точка этой обширной территории – Французская Полинезия, лежащая в том же часовом поясе, что и штат Гавайи (UTC -10). Самая восточная – это острова Уоллис и Футуна (UTC +12). Две эти точки находятся или очень далеко друг от друга, или очень близко: смотря в какую сторону крутить глобус.

timebomb.jpg
Google Maps

Узнайте, кто способен встретить Новый год в 16-ти часовых поясах за одну ночь.

рекомендации
Чашка

Кофейный ликбез

Механизм

Хозяева времени: как часы привели нас в будущее

Снежинка

Испытать снежность: 7 причин провести зимние каникулы в Челябинской области

Дрезден

Как провести длинные выходные в Дрездене и окрестностях