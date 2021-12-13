В каком государстве больше всего часовых поясов?

Сама по себе страна, граничащая с Люксембургом, Бельгией и Германией, уместилась в один часовой пояс. Однако в совокупности с заморскими департаментами и регионами (Département et région d'outre-mer) государство Франция вмещает в себя 12 часовых поясов.

Как напоминает Ассоциация туроператоров России, всего у Франции – пять заморских департаментов: в Южной Америке, Карибском бассейне, Северной Атлантике и Индийском океане. Числясь «особыми территориями» Евросоюза, они являются полноценной частью Франции; на их территории в ходу евро, а департаменты участвуют в выборах членов Европарламента.

Самая западная точка этой обширной территории – Французская Полинезия, лежащая в том же часовом поясе, что и штат Гавайи (UTC -10). Самая восточная – это острова Уоллис и Футуна (UTC +12). Две эти точки находятся или очень далеко друг от друга, или очень близко: смотря в какую сторону крутить глобус.