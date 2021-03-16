В Калифорнии на 3D-принтере напечатают жилой комплекс

Дома площадью 134 квадратных метра будут размещены на земельных участках в 9,3 сотки. На заднем дворе каждого из участков будут размещены терраса и бассейн. Энергию для домов будут поставлять солнечные батареи и дополнительные батареи Tesla Powerwall.

«Проект направлен на минимизацию воздействия на окружающую среду и создание умных и здоровых домов для покупателей, заботящихся об окружающей среде», — пишут Mighty Buildings в своем пресс-релизе.

Проект планируется завершить весной 2022 года.