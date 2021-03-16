Поиск
x
National Geographic Россия №207, март 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Спецпроект «Россия без мусора»
Жизнь планеты

В Калифорнии на 3D-принтере напечатают жилой комплекс

National Geographic Россия
16 марта 2021
_-.jpg
Фото: Mighty Buildings
Весь район будет обеспечиваться солнечной энергией.

Жилой комплекс Rancho Mirage в Калифорнии будет сооружен с помощью 3D-принтера компанией Mighty Buildings. По словам представителей компании, это будет «первое в мире запланированное сообщество домов, напечатанных на 3D-принтере». В компании напоминают, что процесс строительства подобных домов более экологичный, чем традиционный. 

«Это будет первая реализация нашего видения будущего жилищного строительства на местах. Его можно развернуть быстро, недорого и устойчиво. Оно способно расширить окружающие сообщества и придать им положительную динамику», — Алексей Дубов, соучредитель и главный операционный директор компании Mighty Buildings.

Для реализации проекта компания Mighty Buildings вступила в партнерские отношения с Palari Group. Жилой комплекс будет состоять из 15 домов и обойдется в 15 миллионов долларов. 

_--.jpg
Проект Rancho Mirage
Фото: Mighty Buildings
_---.jpg
Проект Rancho Mirage
Фото: Mighty Buildings
_----.jpg
Проект Rancho Mirage
Фото: Mighty Buildings
_-----.jpg
Проект Rancho Mirage
Фото: Mighty Buildings

В Mighty Buildings уверяют, что благодаря их методам «прошли времена бетона». Дома будут создаваться из запатентованного материала Light Stone, который обретает форму под воздействием ультрафиолетового излучения. Сами принтеры полагаются на «роботизированную автоматизацию». 

«Использование этого метода строительства имеет несколько преимуществ с точки зрения устойчивости, скорости и стоимости. По сравнению с обычным производством сборных домов, процесс 3D-печати Mighty Building позволяет строителям создавать дома быстрее и дешевле на 40%, при этом сокращая строительные отходы на 99%», — Сэм Рубен, директор Mighty Building по устойчивому развитию.

Дома площадью 134 квадратных метра будут размещены на земельных участках в 9,3 сотки. На заднем дворе каждого из участков будут размещены терраса и бассейн. Энергию для домов будут поставлять солнечные батареи и дополнительные батареи Tesla Powerwall. 

«Проект направлен на минимизацию воздействия на окружающую среду и создание умных и здоровых домов для покупателей, заботящихся об окружающей среде», — пишут Mighty Buildings в своем пресс-релизе.

Проект планируется завершить весной 2022 года. 

 

рекомендации
Большая дикая кошка

Спецрубрика к Дню кошек: дикие кошачьи, о которых вы не слышали

Звезда

В США продают жилой дом, созданный с помощью 3D-печати

Ноутбук, компьютер

ASUS ZenBook Duo 14 в руках художницы. Рассказывает Антония Лев