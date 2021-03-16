В Калифорнии на 3D-принтере напечатают жилой комплекс

Жилой комплекс Rancho Mirage в Калифорнии будет сооружен с помощью 3D-принтера компанией Mighty Buildings. По словам представителей компании, это будет «первое в мире запланированное сообщество домов, напечатанных на 3D-принтере». В компании напоминают, что процесс строительства подобных домов более экологичный, чем традиционный.
Для реализации проекта компания Mighty Buildings вступила в партнерские отношения с Palari Group. Жилой комплекс будет состоять из 15 домов и обойдется в 15 миллионов долларов.
В Mighty Buildings уверяют, что благодаря их методам «прошли времена бетона». Дома будут создаваться из запатентованного материала Light Stone, который обретает форму под воздействием ультрафиолетового излучения. Сами принтеры полагаются на «роботизированную автоматизацию».
Дома площадью 134 квадратных метра будут размещены на земельных участках в 9,3 сотки. На заднем дворе каждого из участков будут размещены терраса и бассейн. Энергию для домов будут поставлять солнечные батареи и дополнительные батареи Tesla Powerwall.
«Проект направлен на минимизацию воздействия на окружающую среду и создание умных и здоровых домов для покупателей, заботящихся об окружающей среде», — пишут Mighty Buildings в своем пресс-релизе.
Проект планируется завершить весной 2022 года.