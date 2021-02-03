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Спецпроект «Россия без мусора»
Жизнь планеты

В Канаде открыли сказочный ледяной отель: фото

National Geographic Россия
03 февраля 2021
Hotel de Glace
Фото: Hotel de Glace
Этому проекту исполнилось 20 лет.

В канадской деревне Сен-Габриэль-де-Валькартье в окрестностях Квебека открыл свои двери Hotel de Glace — уникальная для Северной Америки гостиница площадью около 2800 метров.

В этом году тематика отеля: «Квебекские сказки и легенды». Отель включает в себя большой зал, часовню, где можно провести церемонию бракосочетания, 15 тематических люксов, шесть номеров, большую горку и ледяной бар.

Hotel de Glace описывает интерьер как «путешествие в сюрреалистический мир», где «снежные и ледяные скульптуры позволяют ощутить необыкновенные оптические эффекты и иллюзии».

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Hotel de Glace
Фото: Hotel de Glace
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Hotel de Glace
Фото: Hotel de Glace
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Hotel de Glace
Фото: Hotel de Glace
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Hotel de Glace
Фото: Hotel de Glace
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Hotel de Glace
Фото: Hotel de Glace
_------.jpg
Hotel de Glace
Фото: Hotel de Glace
_--------.jpg
Hotel de Glace
Фото: Hotel de Glace
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Hotel de Glace
Фото: Hotel de Glace
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Hotel de Glace
Фото: Hotel de Glace

Строительство отеля началось в декабре и заняло около шести недель. При возведении Hotel de Glace было использовано 15 тысяч тонн снега и 2600 ледяных глыб. Толщина стен достигает 2,4 метра, а высота некоторых потолков превышает шесть метров.

Ночь в отеле стоит недешево. Самый простой номер обойдется в 400 долларов, а за премиальный люкс с камином, собственной гидромассажной ванной и сауной придется выложить 850 долларов.

Hotel de Glace возводится с 2001 года. За это время его посетили два миллиона человек, а около 70 тысяч гостей остались на ночь. В предыдущие годы отель располагался недалеко от водопада Монморанси, на курорте Station Touristique Duchesnay и в бывшем саду Zuyygoologique de Québec.

Hôtel de Glace ежегодно приносит более десяти миллионов долларов для местной, региональной и национальной экономики.

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