В Канаде открыли сказочный ледяной отель: фото

В канадской деревне Сен-Габриэль-де-Валькартье в окрестностях Квебека открыл свои двери Hotel de Glace — уникальная для Северной Америки гостиница площадью около 2800 метров.
В этом году тематика отеля: «Квебекские сказки и легенды». Отель включает в себя большой зал, часовню, где можно провести церемонию бракосочетания, 15 тематических люксов, шесть номеров, большую горку и ледяной бар.
Hotel de Glace описывает интерьер как «путешествие в сюрреалистический мир», где «снежные и ледяные скульптуры позволяют ощутить необыкновенные оптические эффекты и иллюзии».
Строительство отеля началось в декабре и заняло около шести недель. При возведении Hotel de Glace было использовано 15 тысяч тонн снега и 2600 ледяных глыб. Толщина стен достигает 2,4 метра, а высота некоторых потолков превышает шесть метров.
Ночь в отеле стоит недешево. Самый простой номер обойдется в 400 долларов, а за премиальный люкс с камином, собственной гидромассажной ванной и сауной придется выложить 850 долларов.
Hotel de Glace возводится с 2001 года. За это время его посетили два миллиона человек, а около 70 тысяч гостей остались на ночь. В предыдущие годы отель располагался недалеко от водопада Монморанси, на курорте Station Touristique Duchesnay и в бывшем саду Zuyygoologique de Québec.
Hôtel de Glace ежегодно приносит более десяти миллионов долларов для местной, региональной и национальной экономики.