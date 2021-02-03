В Канаде открыли сказочный ледяной отель: фото

Строительство отеля началось в декабре и заняло около шести недель. При возведении Hotel de Glace было использовано 15 тысяч тонн снега и 2600 ледяных глыб. Толщина стен достигает 2,4 метра, а высота некоторых потолков превышает шесть метров.

Ночь в отеле стоит недешево. Самый простой номер обойдется в 400 долларов, а за премиальный люкс с камином, собственной гидромассажной ванной и сауной придется выложить 850 долларов.

Hotel de Glace возводится с 2001 года. За это время его посетили два миллиона человек, а около 70 тысяч гостей остались на ночь. В предыдущие годы отель располагался недалеко от водопада Монморанси, на курорте Station Touristique Duchesnay и в бывшем саду Zuyygoologique de Québec.

Hôtel de Glace ежегодно приносит более десяти миллионов долларов для местной, региональной и национальной экономики.