В Канаде высадят 1 000 000 000 деревьев с помощью дронов

Команда канадских выпускников в области науки и техники задалась целью посадить один миллиард деревьев к 2028 году.

Проект получил название Flash Forest и сочетает в себе использование беспилотных летательных аппаратов с технологией распыления семян и удобрений.

Как утверждают в компании, эта технология позволяет сажать деревья в 10 раз быстрее, чем это может сделать один человек, и обходится на 80 процентов дешевле, чем традиционные методы посадки деревьев.

На первом этапе тяжелый дрон, оснащенный пневматическим устройством для стрельбы, будет выстреливать специальными посадочными стеблями в почву на идеальную глубину. Каждый посадочный стебель содержит минимум три предварительно пророщенных семени, а также удобрения, состав которых компания держит в секрете.