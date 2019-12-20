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Жизнь планеты

В Канаде высадят 1 000 000 000 деревьев с помощью дронов

20 декабря 2019
Flash Forest
Фото: Flash Forest
Выполнить задачу планируется к 2028 году.

Команда канадских выпускников в области науки и техники задалась целью посадить один миллиард деревьев к 2028 году.

Проект получил название Flash Forest и сочетает в себе использование беспилотных летательных аппаратов с технологией распыления семян и удобрений.

Как утверждают в компании, эта технология позволяет сажать деревья в 10 раз быстрее, чем это может сделать один человек, и обходится на 80 процентов дешевле, чем традиционные методы посадки деревьев.

На первом этапе тяжелый дрон, оснащенный пневматическим устройством для стрельбы, будет выстреливать специальными посадочными стеблями в почву на идеальную глубину. Каждый посадочный стебель содержит минимум три предварительно пророщенных семени, а также удобрения, состав которых компания держит в секрете.

Flash Forest
Flash Forest

На втором этапе дрон другого типа с помощью распылителя обеспечит рассаду азотом и другими питательными веществами. Дополнительный картографический беспилотник будет использоваться для наблюдения за ростом деревьев.

Flash Forest будет высаживать восемь различных видов деревьев, чтобы компенсировать выбросы углерода в Северной Америке.

Стартап запустил сбор средств на платформе Kickstarter. Для приобретения дополнительного оборудования и расширения производственных возможностей компании требуется около 83 тысячи долларов.

«У нас есть срочная необходимость в приобретении оборудования, которое позволит нам производить миллионы стручков семян. Спонсируя нашу компанию, вы помогаете нам перенести нашу технологию в тихоокеанские леса Канады, тропические леса Амазонки Бразилии и, в конечном счете, по всему миру», – говорится в заявлении Flash Forest.