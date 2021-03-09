В Карелии открыли первую в мире подледную галерею искусств

«За Полярным кругом, в заливе Нильмогуба Лоухского района, открылась первая в мире подледная галерея искусств. Почти полтора месяца под водой будут „парить“ картины, фотографии и скульптуры», — написал Парфенчиков на своей странице в Instagram.

На выставке можно увидеть фотографии Виктора Лягушкина, сделанные подо льдом Белого моря, а также скульптуры, инсталляции и картины маслом художника Дениса Лотарёва. По словам Парфенчикова, таким образом авторы хотят показать людям подледный мир и обратить внимание на проблему таяния ледников и изменения климата.