В Карелии открыли первую в мире подледную галерею искусств

«За Полярным кругом, в заливе Нильмогуба Лоухского района, открылась первая в мире подледная галерея искусств. Почти полтора месяца под водой будут „парить“ картины, фотографии и скульптуры», — написал Парфенчиков на своей странице в Instagram.
На выставке можно увидеть фотографии Виктора Лягушкина, сделанные подо льдом Белого моря, а также скульптуры, инсталляции и картины маслом художника Дениса Лотарёва. По словам Парфенчикова, таким образом авторы хотят показать людям подледный мир и обратить внимание на проблему таяния ледников и изменения климата.
«В буквальном смысле окунуться в галерею можно неподалеку от туристического цента „Полярный круг“ в деревне Нильмогуба. Сделать это можно до начала таяния льдов в середине апреля», — отметил глава региона.
Он подчеркнул, что вход свободный, но у гостей должен быть опыт погружений с аквалангом и дайверская сертификация. Выставку уже посетили дайверы из России, Китая, Германии и Франции.