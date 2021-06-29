В Казахстане запустят крупнейшее в мире производство «зеленого» водорода

Немецкая компания Svevind объявила о начале реализации проекта, в рамках которого в степной части Казахстана установят ветровые и солнечные электростанции мощностью в 45 ГВт, которые будут выдавать по 3 миллиона тонн чистого водорода ежегодно.

Сообщается, что завод в Казахстане не будет иметь аналогов в мире – он будет в два раза мощнее, чем Asian Renewable Energy Hub, строящийся в Австралии и в пять раз мощнее проекта Enegix Base One в Бразилии.

Разработка находится на ранней стадии. Svevind недавно подписала меморандум о взаимопонимании с Национальной компанией «Казах Инвест» после того, как в мае представила свои планы правительству Казахстана. Ожидается, что общие этапы разработки, проектирования, закупок и финансирования займут от трех до пяти лет, а само строительство и ввод завода в эксплуатацию – пять лет.