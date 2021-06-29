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Жизнь планеты

В Казахстане запустят крупнейшее в мире производство «зеленого» водорода

National Geographic Россия
29 июня 2021
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Фото: Svevind
Но не ранее чем через 8-10 лет.

Немецкая компания Svevind объявила о начале реализации проекта, в рамках которого в степной части Казахстана установят ветровые и солнечные электростанции мощностью в 45 ГВт, которые будут выдавать по 3 миллиона тонн чистого водорода ежегодно.

Сообщается, что завод в Казахстане не будет иметь аналогов в мире – он будет в два раза мощнее, чем Asian Renewable Energy Hub, строящийся в Австралии и в пять раз мощнее проекта Enegix Base One в Бразилии.

Разработка находится на ранней стадии. Svevind недавно подписала меморандум о взаимопонимании с Национальной компанией «Казах Инвест» после того, как в мае представила свои планы правительству Казахстана. Ожидается, что общие этапы разработки, проектирования, закупок и финансирования займут от трех до пяти лет, а само строительство и ввод завода в эксплуатацию – пять лет. 

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В Svevind рассказали, почему выбрали Казахстан для реализации проекта. Это девятая по величине и 18-я наименее населенная страна в мире с населением всего семь человек на квадратный километр. Бескрайние равнины казахской степи занимают треть страны. Это самая процветающая страна в Центральной Азии, экономика которой в значительной степени зависит от экспорта нефти.

В Казахстане есть много открытого пространства для производства возобновляемой энергии, хотя это и не самое ветреное место на планете. В стране есть местные предприятия по производству аммиака, стали и алюминия, которые могут использовать «зеленый» водород внутри Кахазстана. 

На сегодняшний день самым большим заводом по по производству экологически чистого водорода является предприятие Air Liquide в Канаде с пиковой электролизной мощностью в 20 МВт. 

«Зеленый» водород получают c помощью электролиза воды (разложения вещества на составные части под воздействием тока). Если электричество для этого процесса вырабатывают из возобновляемых источников, такое производство считается безвредным для природы. 

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