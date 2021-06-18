В Китае 10-этажное здание построили за 29 часов: видео

Высотное здание было построено с использованием системы сборных конструкций Living Building компании Broad Group. Одна из самых привлекательных особенностей этой системы заключается в том, что каждый строительный модуль в сложенном виде имеет те же размеры, что и транспортный контейнер.

Каждый модуль собирается на заводе и состоит в основном из конструкции из нержавеющей стали, которая включает в себя проводку, изоляцию, остекление и системы вентиляции. Основная идея состоит в том, чтобы взять группу этих модулей размером с контейнер на строительную площадку и складывать их по мере необходимости, закрепив болтами. Затем они подключаются к электричеству и воде и готовы к использованию.

На видео, выпущенном Broad Group, показано, как выглядит процесс сборки здания. Оно было возведено в городе Чанша на юге Китая за 28 часов 45 минут.