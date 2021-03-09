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Жизнь планеты

В Китае официально запустили «паспорта здоровья» для путешественников

Интерфакс
09 марта 2021
Содержащуюся в них информацию может считать любое здравоохранительное ведомство

«В недалеком будущем китайская версия международного сертификата здоровья для туризма будет способствовать здоровому, безопасному и упорядоченному общению людей из разных стран и станет надежной гарантией для китайских граждан, путешествующих по миру», — говорится в сообщении консульского управления при МИД КНР, опубликованном в мессенджере WeChat.

Сертификат показывает результаты тестов на нуклеиновую кислоту и антитела IgG, а также наличие или отсутствие прививки от коронавируса. Эту информацию может получить любое иностранное здравоохранительное ведомство, считав QR-код. При желании сертификат можно распечатать.

Похожие технологии в Китае уже применялись. «Коды здоровья» появились в стране в 2020 году, чтобы сдержать распространение коронавируса. QR-код, который можно было получить в электронном кошельке или приложении, использовался для пропуска на работу, в общественные места или в транспорт.

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