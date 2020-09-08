В Китае открыли самый длинный стеклянный мост в мире: видео

В середине мост имеет две обзорные площадки шириной 8,8 метра, где посетители могут остановиться и сфотографироваться. Мост подвешен на тросах, поддерживаемых парой красных башен по обе стороны реки.

Живописный район «Три ущелья» Хуанчуань — последний из серии мостов со стеклянным дном, возводимых в Китае в качестве туристических достопримечательностей. По оценкам BBC, в 2019 году в стране насчитывалось 2300 стеклянных мостов.

Стеклянный мост через Большой каньон Чжанцзяцзе длиной 430 метров, который на момент открытия в 2016 году был как самым высоким, так и самым длинным стеклянным мостом в мире, положил начало строительной активности в Китае. В 2018 году этот мост утратил свой титул, уступив 488-метровому «трясущемуся» мосту Хунъягу.

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