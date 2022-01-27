В Китае построили жилой комплекс с «вертикальным лесом»

В городском округе Хуанган китайской провинции Хубэй возвели комплекс из пяти многоэтажек, две из которых являются жилыми и спроектированы как «вертикальные леса».
Автором проекта выступил итальянский архитектор Стефано Боэри, который реализует программу «вертикальных лесов» с начала 2000-х годов. Первые подобные здания он построил в Милане и Лозанне, а затем приступил к строительству в Китае.
Хуанган стал первым местом, где возведение зданий и высадка зеленых насаждений уже завершена, а в мае подобный комплекс откроется в Нанкине.
«Это новый тип "вертикального леса", сочетающий в себе открытые и закрытые балконы, которые нарушают регулярность здания и создают непрерывное, постоянно меняющееся движение, подчеркнутое присутствием деревьев и кустарников, которые благодаря структуре могут свободно развиваться в высоту, в то время как листва идеально вписывается в дизайн фасада», – говорится в сообщении Stefano Boeri Architetti China.
Комплекс Easyhome Huanggang Vertical Forest City занимает площадь 4,54 га. В общей сложности на жилых зданиях было высажено 404 деревьев и 4620 кустарников. 2408 квадратных метров площади занято многолетними травами, цветами и вьющимися растениями. Компания Боэри утверждает, что эта зелень обеспечит поглощение 22 тонн углекислого газа и произведет 11 тонн кислорода в год.
Среди деревьев, использованных в проекте, были такие виды как гинкго двулопастный (Ginkgo bilоba), клен серый (Acer griseum), бирючина лоснящаяся (Ligustrum lucidum), химонант скороспелый (Chimonanthus praecox). Среди высаженных кустарников оказались османтус душистый (Osmanthus fragrans), гибискус изменчивый (Hibiscus mutabilis), лох колючий (Elaeagnus pungens), нандина домашняя (Nandina domestica) и бересклет крылатый (Euonymus alatus).
Сообщается, что в 80-метровых домах уже появились первые жильцы. В остальных башнях комплекса разместятся гостиницы и небольшие коммерческие помещения. Все пять зданий ограничены тремя улицами, и каждая из различных функциональных зон соединена с открытым общественным пространством.
«Первый вертикальный лес, построенный в Китае, имеет двойное значение: для нас он открывает новую архитектурную типологию – с экструдированными объемами, вписывающимися между деревьями, – в то время как для Хуангана он может запустить общий процесс регенерации и реконструкции городского контекста», – заключает Пьетро Чиоди директор проекта Stefano Boeri Architetti China.