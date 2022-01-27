В Китае построили жилой комплекс с «вертикальным лесом»

В городском округе Хуанган китайской провинции Хубэй возвели комплекс из пяти многоэтажек, две из которых являются жилыми и спроектированы как «вертикальные леса».

Автором проекта выступил итальянский архитектор Стефано Боэри, который реализует программу «вертикальных лесов» с начала 2000-х годов. Первые подобные здания он построил в Милане и Лозанне, а затем приступил к строительству в Китае.

Хуанган стал первым местом, где возведение зданий и высадка зеленых насаждений уже завершена, а в мае подобный комплекс откроется в Нанкине.

«Это новый тип "вертикального леса", сочетающий в себе открытые и закрытые балконы, которые нарушают регулярность здания и создают непрерывное, постоянно меняющееся движение, подчеркнутое присутствием деревьев и кустарников, которые благодаря структуре могут свободно развиваться в высоту, в то время как листва идеально вписывается в дизайн фасада», – говорится в сообщении Stefano Boeri Architetti China.