В Китае появляется все больше «городов без отходов»

Расположенный в провинции Гуандун город Шэньчжэнь рассказал о промежуточных итогах реализации проекта по минимизации отходов. Такой план правительство Китая поставило перед всеми городами, но пока он – на пилотной стадии.
Борьба с бытовыми отходами – первостепенная задача любого населенного пункта, нацеленного на борьбу с мусором. Шэньчжэнь с его населением около 20 миллионов человек ежедневно производит 440 000 тонн твердых отходов. К настоящему времени удается утилизировать 65 000 тонн в сутки – это на 100% больше по сравнению с 2019 годом.
Одним из предприятий, вносящих в это вклад, является мусоросжигательная станция Yantian Energy Ecological Park. Питаясь от солнечных панелей, завод может обрабатывать более 500 тонн бытового мусора в день. Электроэнергия, произведенная при сжигании, может обеспечить 400 домашних хозяйств в месяц, то есть отходы не просто утилизируются, но становятся электричеством.
А вот еще одна подобная станция в Шэньчжэне, Energy Ring:
Другие населенные пункты берут пример с Шэньчжэня. В деревне Шилипу округа Гуанцзе ведется строительство уже второй электростанции, работающей на биомассе. Она рассчитана на мощность около 147 миллионов кВт⋅ч. В отличие от аналогичных заводов, существующих в стране, биоэлектростанции в Гуанцзе используют куриные отходы. После ввода в строй второго предприятия (это намечено на середину 2022 года) обе станции будут ежегодно преобразовывать 500 000 тонн куриных отходов в чистую энергию, вырабатывая более 300 миллионов кВт⋅ч в год.
С начала проекта «Город без отходов» прошло два года, и уже видны изменения. В жилых районах – как городских, так и сельских – появилась возможность заниматься сортировкой мусора. Для переработки годится более 90 процентов бытовых отходов, и уровень утилизации составляет 35-90%.
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