В Китае появляется все больше «городов без отходов»

Расположенный в провинции Гуандун город Шэньчжэнь рассказал о промежуточных итогах реализации проекта по минимизации отходов. Такой план правительство Китая поставило перед всеми городами, но пока он – на пилотной стадии.

Борьба с бытовыми отходами – первостепенная задача любого населенного пункта, нацеленного на борьбу с мусором. Шэньчжэнь с его населением около 20 миллионов человек ежедневно производит 440 000 тонн твердых отходов. К настоящему времени удается утилизировать 65 000 тонн в сутки – это на 100% больше по сравнению с 2019 годом.

Одним из предприятий, вносящих в это вклад, является мусоросжигательная станция Yantian Energy Ecological Park. Питаясь от солнечных панелей, завод может обрабатывать более 500 тонн бытового мусора в день. Электроэнергия, произведенная при сжигании, может обеспечить 400 домашних хозяйств в месяц, то есть отходы не просто утилизируются, но становятся электричеством.

А вот еще одна подобная станция в Шэньчжэне, Energy Ring: