В Китае разработали ткань, способную охладить тело на 5 °C
Наш быстро теплеющий мир создал спрос на инновационные новые ткани, которые помогают пассивно охлаждать тех, кто их носит. Различные типы тканей с радиационным охлаждением, которые улучшают теплопередачу между кожей и окружающей средой, предлагают многообещающую форму индивидуального управления температурой.
Однако многим из этих материалов не хватает прочности, либо их сложно производить в масштабах, необходимых для широкого применения. Теперь китайские ученые из Университета науки и технологий Хуачжун представили многослойную метаткань, состоящую из композита на основе оксида титана и полимолочной кислоты, ламинированного слоем политетрафторэтилена.
Эта комбинация создает ткань с исключительной функцией пассивного радиационного охлаждения и превосходными механическими свойствами, такими как прочность, водонепроницаемость и воздухопроницаемость, утверждают авторы разработки. Более того, этот материал можно легко и экономично производить, и их методика увеличит затраты на производство обычной одежды только на 10%.
Чтобы проверить охлаждающий потенциал метаткани под солнечным светом, исследователи протестировали материал в условиях ясного неба в Гуанчжоу, Китай, измерив температуру ткани по сравнению с другими распространенными материалами.
При пиковом солнечном излучении между 11:00 и 15:00 температура метаткани была примерно на 5 °C, 6,8 °C, 7,0 °C, 5,8 °C и 10,2 °C ниже, чем у хлопка, спандекса, шифона, льна, и имитатора голой кожи соответственно.
В другом тесте, более приближенном к реальным условиям, доброволец в течение часа лежал под прямыми солнечными лучами, одетый в специальный жилет, сделанный из метаткани на одной половине и хлопчатобумажной ткани промышленного производства на другой стороне.
Внешняя тепловизионная камера измерила разницу температур в 3,4 °C между двумя сторонами жилета, но термодатчики под тканью показали, что разница под жилетом была более выраженной — половина метаткани была примерно на 4,8 °C холоднее, чем покрытая хлопком.
В другом эксперименте, когда метаткань была накинута на автомобиль, температура в салоне была примерно на 30 °C ниже, чем в автомобиле без покрытия.
Исследователи также отмечают, что одежда из их материала не только снижает тепло, но и поддается биологическому разложению.