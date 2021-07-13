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National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Жизнь планеты

В Китае разработали ткань, способную охладить тело на 5 °C

National Geographic Россия
13 июля 2021
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Жилет из теплоотражающей ткани (справа) и хлопка (слева). Синий цвет показывает более низкую температуру
Фото: Huazhong University of Science and Technology
Полезное изобретение в условиях изменения климата.

Наш быстро теплеющий мир создал спрос на инновационные новые ткани, которые помогают пассивно охлаждать тех, кто их носит. Различные типы тканей с радиационным охлаждением, которые улучшают теплопередачу между кожей и окружающей средой, предлагают многообещающую форму индивидуального управления температурой.

Однако многим из этих материалов не хватает прочности, либо их сложно производить в масштабах, необходимых для широкого применения. Теперь китайские ученые из Университета науки и технологий Хуачжун представили многослойную метаткань, состоящую из композита на основе оксида титана и полимолочной кислоты, ламинированного слоем политетрафторэтилена.

Эта комбинация создает ткань с исключительной функцией пассивного радиационного охлаждения и превосходными механическими свойствами, такими как прочность, водонепроницаемость и воздухопроницаемость, утверждают авторы разработки. Более того, этот материал можно легко и экономично производить, и их методика увеличит затраты на производство обычной одежды только на 10%.

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Huazhong University of Science and Technology Метаткань может быть интегрирована в различные продукты, такие как одежда, палатки, автомобильные чехлы, шторы и навесы

Чтобы проверить охлаждающий потенциал метаткани под солнечным светом, исследователи протестировали материал в условиях ясного неба в Гуанчжоу, Китай, измерив температуру ткани по сравнению с другими распространенными материалами.

При пиковом солнечном излучении между 11:00 и 15:00 температура метаткани была примерно на 5 °C, 6,8 °C, 7,0 °C, 5,8 °C и 10,2 °C ниже, чем у хлопка, спандекса, шифона, льна, и имитатора голой кожи соответственно.

В другом тесте, более приближенном к реальным условиям, доброволец в течение часа лежал под прямыми солнечными лучами, одетый в специальный жилет, сделанный из метаткани на одной половине и хлопчатобумажной ткани промышленного производства на другой стороне.

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Внешняя тепловизионная камера измерила разницу температур в 3,4 °C между двумя сторонами жилета, но термодатчики под тканью показали, что разница под жилетом была более выраженной — половина метаткани была примерно на 4,8 °C холоднее, чем покрытая хлопком.

В другом эксперименте, когда метаткань была накинута на автомобиль, температура в салоне была примерно на 30 °C ниже, чем в автомобиле без покрытия.

Исследователи также отмечают, что одежда из их материала не только снижает тепло, но и поддается биологическому разложению.

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