В Китае разработали ткань, способную охладить тело на 5 °C

Наш быстро теплеющий мир создал спрос на инновационные новые ткани, которые помогают пассивно охлаждать тех, кто их носит. Различные типы тканей с радиационным охлаждением, которые улучшают теплопередачу между кожей и окружающей средой, предлагают многообещающую форму индивидуального управления температурой.

Однако многим из этих материалов не хватает прочности, либо их сложно производить в масштабах, необходимых для широкого применения. Теперь китайские ученые из Университета науки и технологий Хуачжун представили многослойную метаткань, состоящую из композита на основе оксида титана и полимолочной кислоты, ламинированного слоем политетрафторэтилена.

Эта комбинация создает ткань с исключительной функцией пассивного радиационного охлаждения и превосходными механическими свойствами, такими как прочность, водонепроницаемость и воздухопроницаемость, утверждают авторы разработки. Более того, этот материал можно легко и экономично производить, и их методика увеличит затраты на производство обычной одежды только на 10%.