В Китае семьям разрешили иметь троих детей

С 1979 по 2015 год китайское руководство боролось с перенаселением в стране, проводя демографическую политику под названием «Одна семья — один ребенок». В последние годы китайским семьям было разрешено иметь двоих детей, однако теперь лимит увеличен до трех детей на семью.
Это произошло после того, как последняя перепись показала, что население Китая росло самыми медленными темпами за последние десятилетия. Решение об отмене лимита в два ребенка было одобрено руководителем КНР Си Цзиньпином на заседании Политбюро.
Некоторые эксперты отнеслись к отмене лимита скептически. Они сомневаются в том, что политика с тремя детьми даст эффект, когда к приросту рождаемости не привела политика с двумя детьми.
«Если бы ослабление политики в отношении рождаемости было эффективным, нынешняя политика в отношении двух детей должна была также оказаться эффективной. Кто хочет иметь троих детей? Молодые люди могут иметь максимум двух детей. Фундаментальная проблема заключается в том, что стоимость жизни слишком высока, а жизненное давление слишком велико», — говорит старший экономист Commerzbank Хао Чжоу.
Власти Китая начали заниматься политикой в сфере планирования семьи из-за демографического взрыва в середине XX века, когда население Китая росло рекордными темпами. Политика «Одна семья — один ребенок» дала свой результат. Прирост населения существенно замедлился.
Побочным результатом этой политики стало старение населения и уменьшение доли трудоспособных китайцев, что привело к росту социальных расходов. В 2019 году в Китае зафиксирована самая низкая рождаемость за всю историю учета населения — менее 15 миллионов детей.