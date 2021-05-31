В Китае семьям разрешили иметь троих детей

С 1979 по 2015 год китайское руководство боролось с перенаселением в стране, проводя демографическую политику под названием «Одна семья — один ребенок». В последние годы китайским семьям было разрешено иметь двоих детей, однако теперь лимит увеличен до трех детей на семью.

Это произошло после того, как последняя перепись показала, что население Китая росло самыми медленными темпами за последние десятилетия. Решение об отмене лимита в два ребенка было одобрено руководителем КНР Си Цзиньпином на заседании Политбюро.

Некоторые эксперты отнеслись к отмене лимита скептически. Они сомневаются в том, что политика с тремя детьми даст эффект, когда к приросту рождаемости не привела политика с двумя детьми.